Kate Middleton in Alexander McQueen ai BAFTA Awards 2020

Kate Middleton ha incantato tutti nel suo abito firmato Alexander McQueen ai BAFTA Awards 2020. La Duchessa di Cambridge, al fianco del Principe William, patrono della manifestazione dal 2010, è alla sua quarta partecipazione. Kate e William sono stati accompagnati dalla presidentessa della British Academy Amanda Berry.

I BAFTA Awards vengono considerati gli Oscar inglesi del cinema e tv. Il look di Kate Middleton a questa manifestazione è sempre il più atteso, e non ha deluso neanche questa volta.

Eppure il suo vestito lo avevamo già visto. Sì perchè Kate ha scelto un abito indossato già nel 2012 in una cena di stato in Malesia. L’abito è stato disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen, in bianco crema e oro, ricamato con fiori di ibisco, il fiore nazionale della Malesia. Il vestito presentava una sovrapposizione trasparente con ricami dorati che bordano le maniche, la scollatura e il centro dell’abito, lo stesso filo è stato utilizzato per creare il motivo floreale di ibisco dorato sparso sul tessuto. Il look è completato da scarpe Jimmy Choo, borsa abbinata di Anya Hindmarch, e gioielli del valore di circa 20mila euro.

Poco importa insomma se abbiamo già visto il vestito, Kate Middleton è una Regina, per lo meno di stile, e gli occhi erano puntati tutti su di lei. Anche grazie alle sue iniziative, che in questa occasione vertevano sulla moda sostenibile. Infatti tutti i partecipanti alla manifestazione hanno ricevuto una guida preparata dal Centro per la sostenibilità del London College of Fashion, che chiede loro di pensare all’impronta ambientale delle loro scelte nel vestire e di ri-indossare qualcosa che già possiedono o di scegliere un’opzione più sostenibile.

Si chiarisce così perché la Duchessa di Cambridge decide di riciclare abiti anche in occasioni di tale prestigio. Quella di Kate non è solo una scelta di stile ma anche di coscienza.

I Duchi hanno incontrato e conversato con tanti dei premiati e degli ospiti dei BAFTA Awards 2020, tra i quali Renee Zellweger, vincitrice del premio come Miglior Attrice Protagonista per Judy.