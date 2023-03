La beauty routine per preparare il viso al look makeup free della primavera 2023

Con l’arrivo della primavera 2023, è giunto il momento di abbandonare il trucco pesante e puntare su un look makeup free, fresco e naturale. Tuttavia, per ottenere una pelle radiosa e luminosa, è importante preparare il viso attraverso una beauty routine adeguata.

Vi raccomandiamo... 3 prodotti per preparare la pelle del viso alla primavera 2023

Beauty routine primavera 2023: esfoliare, idratare e nutrire

La prima cosa da fare è esfoliare la pelle con delicatezza. L’esfoliazione aiuta a rimuovere le cellule morte e a stimolare il rinnovamento cellulare, rendendo la pelle più luminosa e uniforme. Tuttavia, è importante non esagerare, poiché può causare irritazioni e secchezza della pelle. Si consiglia di esfoliare la pelle una o due volte alla settimana utilizzando prodotti delicati a base di acido glicolico, acido salicilico o enzimi naturali come la papaia o l’ananas.

Dopo l’esfoliazione, è importante idratare a fondo la pelle. L’idratazione aiuta a mantenere la pelle morbida e idratata, riducendo l’aspetto di linee sottili e rughe. Si consiglia di utilizzare una crema idratante leggera e non comedogena, che non ostruisca i pori e non causi la comparsa di acne. Inoltre, è importante scegliere una crema idratante con fattore di protezione solare per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV.

Un’altra fase importante della beauty routine per preparare il viso al look makeup free della primavera 2023 è l’applicazione di una maschera idratante. Aiuta a fornire alla pelle un’ulteriore dose di idratazione, rendendola morbida, liscia e luminosa. Si consiglia di applicare la maschera una o due volte alla settimana, lasciandola in posa per 10-15 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

​​Beauty routine primavera 2023: attenzione all’alimentazione e alla pulizia quotidiana

Infine, per preparare il viso al look makeup free della primavera 2023, è importante nutrire la pelle dall’interno. Una dieta equilibrata e ricca di nutrienti come vitamine, minerali e antiossidanti può aiutare a mantenere la pelle sana e luminosa. Gli esperti consigliano spesso di includere nella propria dieta frutta e verdura fresca, cereali integrali, proteine magre e grassi sani come quelli contenuti negli oli di oliva, avocado e semi di lino.

Inoltre, un’altra fase importante della beauty routine per preparare il viso al look makeup free della primavera 2023 è la pulizia quotidiana. Aiuta a rimuovere lo sporco, il sebo e il trucco accumulati sulla pelle durante il giorno, prevenendo la comparsa di imperfezioni e mantenendo la pelle pulita e fresca. Si consiglia di utilizzare un detergente delicato e non comedogeno, adatto al proprio tipo di pelle, e di evitare di strofinare la pelle troppo energicamente per non causare irritazioni o arrossamenti.

Oli e acidi per la bellezza della pelle in primavera

Per ottenere un’ulteriore dose di idratazione e nutrimento per la pelle, si possono utilizzare prodotti specifici come gli oli per il viso. Gli oli per il viso idratano, nutrono e proteggono la pelle. Si possono utilizzare oli vegetali naturali, come l’olio di jojoba, l’olio di cocco, di argan o l’olio di rosa mosqueta, che sono leggeri e non comedogeni.

Inoltre, per ottenere una pelle ancora più radiosa e luminosa, si possono usare prodotti contenenti acidi alfa-idrossi (AHA) o beta-idrossi (BHA). Questi acidi aiutano a rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle, stimolando il rinnovamento cellulare e riducendo l’aspetto delle imperfezioni. Tuttavia, è importante utilizzare questi prodotti con cautela, in quanto possono causare irritazioni o sensibilità della pelle. Si consiglia di iniziare con prodotti contenenti una bassa concentrazione di acidi e di utilizzarli solo una o due volte alla settimana.

Infine, per completare la beauty routine per preparare il viso al look makeup free della primavera 2023, si possono utilizzare prodotti specifici per il contorno occhi e labbra. Queste zone sono particolarmente delicate e soggette alla comparsa di rughe e linee sottili, quindi è importante utilizzare prodotti specifici per idratare, nutrire e proteggere queste aree. Si consiglia di utilizzare creme specifiche per il contorno occhi e labbra, contenenti ingredienti idratanti e antiossidanti come la vitamina E, il retinolo o l’acido ialuronico.