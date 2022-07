La pizza arcobaleno: da Dagwoods a Los Angeles prende forma l'impossibile

La pizza arcobaleno: semplice mossa di mercato o vera e propria idea futuristica?

Nasce dall’azienda in franchising Dagswood Pizza (con sede legale a Santa Monica), la decisione di lanciare sul mercato questo prodotto particolarmente… Curioso.

Si potrebbe descrivere come una pizza veramente intelligente ed azzeccata, ideata per tutti coloro, che oltre a mangiare un buon lievitato, desiderano anche un’estetica decisamente ricercata e non banale.

Come si presenta la pizza arcobaleno?

Ha la forma di una pizza comune, ed è uguale in tutto e per tutto a quella tipica Americana, sia per sapore che per ingredienti: però con qualcosa in più…

Ebbene sì, sulla sua superficie si potranno trovare glitter colorati ultra sgargianti e vivaci, che toccano appunto tutte le tonalità dell’arcobaleno, creando un effetto ottico unico nel suo genere.

Ma veramente è così buona? Dove si può trovare? E soprattutto… Quanto costa?

Fondamentalmente, non ha nulla di diverso rispetto a un impasto tradizionale, di conseguenza possiamo dedurre che la sua peculiarità risieda solamente nei suoi colori, che rimangono vividi anche durante la cottura nel forno.

La potrete gustare nei svariati punti vendita del franchising Dagswood Pizza sparsi per gli Stati Uniti, alla ‘modica’ cifra di 28$ cad.uno!

Non uno sfizio ma proprio un investimento a dirla tutta, ne varrà veramente la pena?