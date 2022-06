L’estate, complici le temperature più elevate, è il periodo in cui ci si lascia maggiormente andare anche nel look, specialmente quando si ha la possibilità di andare in spiaggia. E la moda 2023 sembra destinata a portare con sé una tendenza che non può fare che discutere, ma che potrebbe fare storcere il naso ai più tradizionalisti.

In occasione della Milano Fashion Week maschile, infatti, Versace ha deciso di osare e ha lanciato il trikini da uomo. Un’idea davvero particolare, che potrà essere apprezzata proprio per la sua originalità. Si tratta di una sorta di body, capo solitamente presente negli armadi delle donne, con un color fluo che non può che saltare subito all’occhio.

“Quando lavoro penso sempre alla Generazione Z e al loro entusiasmo nel mettere insieme idee contrastanti – sono le parole di Donatella Versace in un comunicato ufficiale, pubblicato su FanPage -. La pop art incontra il classicismo. Si tratta di un contrasto essenziale per me, che fa riflettere e coinvolge”,

La fantasia e la voglia di osare della stilista appaiono evidenti anche nelle altre proposte mostrate in passerella. Troviamo così anche pantaloni in pelle traforata abbinati a canotte in pizzo trasparente, oltre a giacche a righe con pantaloni pitonati, mentre le classiche camicie di seta sono viste insieme a bomber più sportivi.

Tanta voglia di osare anche per un brand che fa della tradizione il suo marchio di fabbrica come Brunello Cucinelli. Qui, infatti, il classico abito è stato proposto in modo tradizionale per andare in ufficio, ovviamente abbinato a scarpe eleganti. Cambio di scena invece terminato il lavoro, quando si può dare sfogo alla propria creatività sostituendo la camicia con una polo o una t-shirt e una sneaker ai piedi.