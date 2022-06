Dopo essere stata ospite a Siviglia di Maria Grazia Chiuri alla Dior Cruise 2023 – la sfilata che ha presentato la nuova collezione della casa di moda francese – Chiara Ferragni si sta godendo l’inizio dell’estate 2022 sulle spiagge spagnole, precisamente a Marbella. Durante queste ore di relax, influencer ha sfoggiato un look estivo davvero audace: una tutina nera, che le ha lasciato interamente scoperta una gamba.

L’imprenditrice di successo – come è solita fare – non ha dimenticato di condividere con i follower gli scatti dell’outfit. Anche perché, in questo caso, si tratta di un look davvero particolare, che conferma come le catsuit – che spopolavano nell’inverno del 2021 – sono qui per restare, seppur con qualche modifica.

Infatti, i dettagli cut out – ottenuti ritagliando pezzi di stofa dai capi – sono di base una tendenza per la stagione; forse anche perché permettono di lasciare respirare alcune parti del corpo, durante i mesi più caldi. Ed è così che Chiara Ferragni ha indossato la tutina della collezione Spring/Summer 2022 di David Koma, uno stilista londinese molto amato dalle star.

Come riportato anche da Fanpage, si tratta di un capo a metà tra un body e una jumpsuit aderente. La catsuit, nella sua versione estiva, lascia le braccia nude e si apre con un profondo taglio centrale all’altezza del seno, dando vita così a un’asimmetria importante, visibile specialmente sulle gambe. Sul sito del brand, il modello integrale (con entrambe le gambe coperte) è venduto in saldo a 357 sterline, mentre inizialmente partiva da un prezzo di 510.

L’influencer ha poi completato il look con un paio di sandali gioiello del suo brand, il modello Andromeda, in vendita sul sito al prezzo di 275 euro. La forma della scarpa è davvero particolare, dalla pianta quadrata al tacco a forma di stella.