Portafogli e accessori da donna per l'estate: tutti i trend di stagione

Gli accessori per le donne rappresentano il tocco magico in grado di rendere l’intero outfit in o out. Dalle borse ai gioielli, fino alle bandane e ai portafogli, chiunque desidera arricchire il proprio look con un tocco glamour. Stagione dopo stagione, gli accessori da donna si trasformano, cambiano forma e colore.

Gli accessori donna che segnano la stagione estiva 2022 sono tanti, a partire dai portafogli colorati fino alle borse di paglia, passando per i gioielli esclusivi. Anno dopo anno, le donne sono alla ricerca di guide che elencano gli ultimi trend da poter acquistare e sfoggiare in piena estate, durante le lunghe giornate passate sotto il sole e lungo le coste più belle d’Italia.

Amati dalle donne di tutte le età, quando si tratta di scegliere un nuovo accessorio da acquistare e indossare, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Assieme a Campomaggi abbiamo stilato un elenco di accessori donna di tendenza per la stagione estiva, adatti a ogni occasione, da quelle più informali a quelle più eleganti.

Accessori donna tendenze estate 2022: tutte le novità di stagione

Ogni anno la moda rispolvera le tendenze del passato e le presenta sul mercato attuale con nuovi abbinamenti e in nuove vesti, accessori rivisitati e adattati al nuovo modo di vestire che contraddistingue tutte le generazioni di donne.

Stile e comfort vanno oggi di pari passo, con il ritorno dei pantaloni palazzo e dei trench classy, ma anche dei chocker di cristalli, un accessorio perfetto che si abbina facilmente anche con i jeans e i micro top.

Le nuove tendenze stravolgono anche i colori, con le tonalità neutre che padroneggiano il nuovo minimalismo e quelle vivaci pronte a spiccare in questa estate per donare agli outfit più leggerezza.

Gli accessori non si fermano certamente alle borse e ai gioielli, ma includono anche nuove forme di portafogli da donna e bandane colorate da indossare in riva al mare o anche in città durante gli aperitivi estivi.

Accessori estivi da donna di tendenza: i portafogli

Il portafoglio rappresenta quell’accessorio donna indispensabile di cui non è possibile fare a meno. Oltre a essere un accessorio funzionale, da alcuni anni il portafoglio rappresenta a tutti gli effetti un elemento complementare dell’outfit attraverso cui è possibile esprimere il proprio stile.

Tra le tendenze estive troviamo i portafogli in tessuto disponibili in tante diverse colorazioni, da quelle più vivaci a quelle neutre, caratterizzate da un doppio scomparto per poter tenere in sicurezza anche le carte.

Per le amanti dei portafogli mini, invece, ecco il classico portafoglio donna in pelle portamonete, con una chiusura a zip o a clip che garantisce la massima comodità e maneggevolezza; insomma, l’accessorio ideale da abbinare alle mini bag.

Il portafoglio donna medio con zip around è la soluzione ideale per chi ama uno stile minimal, la comodità e la giusta capienza. La giusta via di mezzo tra il modello maxi e quello mini, disponibile a tinta unita o con stampe urban-pop, perfetti per essere sfoggiati in mano o per trasportarli all’interno delle bellissime borse trasparenti.

Gioielli estivi da donna eccentrici e glamour

I protagonisti di questa estate 2022, come abbiamo anticipato, sono tanti e tra di loro troviamo anche i numerosi gioielli colorati dalle forme più disparate, pronti a donare vivacità agli outfit.

Indossati dalle più famose celebrities, i gioielli donna 2022 sono realizzati principalmente in resina e disponibili in versione square, quadrata, a triangolo, a catena e così via. Un tocco eccentrico che non può mancare all’interno del proprio portagioie!

Tendenze donna 2022: la bandana, simbolo dell’estate

L’accessorio unisex più amato dalla popolazione streetwear, dagli amanti dell’hip hop ma anche dalle fashioniste. La bandana è senza dubbio un accessorio classico che ogni anno viene riproposto dai brand in nuove versioni, conquistando le classifiche dei trend estivi.

Multifunzionale, colorata, satinata o lucente, è possibile trovare la bandana perfetta in base ai propri gusti, da indossare sia al collo o avvolta tra i capelli.

Per chi ama ispirarsi agli stili delle passerelle, è possibile riproporre la versione più cool e di tendenza: una bandana colorata e lucente da annodare dietro la nuca, che si abbina perfettamente ai total look monocolor e con colori a contrasto.

articolo con contenuti sponsorizzati