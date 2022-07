Il diario di Chiara Ferragni è il must have per il ritorno a scuola

La Capsule Collection di Chiara Ferragni 2022/2023: le agende per donne con stile.

Queste fantastiche creazioni sono davvero l’ultima moda del momento.

Sono agende 16 mesi complete, persino con gli stickers!

Ebbene sì, ci sono anche quelli, ma il vero tocco di classe sta nella loro estetica… Sono infatti, completamente rosa e pelosissime! Decisamente chic. Che ne dite? Sono o non sono uniche nel loro genere? Riusciranno a conquistarci con la loro morbidezza?

La produzione è tutta italiana e a cura dell’influencer stessa, che ne sceglie il design e la presentazione.

È infatti proprio lei che gestisce e decide tutti i pezzi della propria capsule collection, mantenendo alti standard per le proprie clienti, che desiderano sempre il meglio per il proprio look.

Rimanere sempre aggiornate sugli eventi più trendy e alla moda, è sempre molto difficile, ma con un’agenda come questa… Non sarà sicuramente un problema d’ora in poi.

Ma dove si trovano? Sono tutte disponibili sul sito ufficiale del brand, dove potrete acquistarle in pochi click e farle arrivare direttamente a casa vostra.

È molto semplice e veloce sceglierle e l’ampio catalogo vi permetterà di trovare sicuramente quella giusta per voi tra almeno due modelli diversi per stagione. Coloratissime e piene di stile, stanno diventando il ‘must have‘ del momento, davvero una chiccha da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo.