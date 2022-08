Tutto pronto per l’uscita delle nuovissime scarpe Adidas Yeezy, un oggetto iconico che appena esce sul mercato va sold out in pochissime ore, e succede ogni volta che il marchio propone un nuovo modello. Dopo il lancio del 2 agosto 2022 in Nord America, il 3 è il turno di Europa, Korea, Giappone e Cina.

Il nuovo modello di Yeezy, attesissimo da tutti i fan, è fatto interamente di carbonio ed è firmato come sempre dal rapper Kanye West, o meglio Ye, il nuovo nome con cui è registrato all’anagrafe dal 2021. Per aggiudicarsi un paio di Yeezy, quindi, il momento migliore è il Yeezy Day, 48 ore in cui i negozi che vendono il brand saranno letteralmente presi d’assalto dalla folla.

Quest’anno l’evento oltre all’uscita di nuove sneaker, vedrà il riassortimento di quelle già esistenti: i rilasci avverranno sull’app Adidas Confirmed e sul sito Yeezy Supply, senza preavviso, con un effetto sorpresa degno di Kanye West.

Tra le sneaker che si potranno acquistare, ci sono le Yeezy Boost 350 “Turtle Dove”, Yeezy Foam Runner “Vermillion”, Yeezy 350 V2 “Core Red”, Yeezy Boost 350 V2 “Core White” (Oreo), Yeezy 700 V3 “Azeal”, Yeezy 700 V1 ‘Analog’, Yeezy 350 V2 ‘Sesame’, Yeezy 700 V2 ‘Static’, Yeezy 350 V2 ‘Hyperspace’, Yeezy 700 V2 ‘Tephra’, per citarne solo alcuni.

Giusto per fare un recap, ricordiamo che nel 2013, anno di uscita dell’ album Yeezus, Kanye West firma un contratto con Adidas per realizzare la sua linea di sneakers Yeezy, che diventerà in breve una leggenda nel mondo fashion urban.

La prima sneaker interamente disegnata dal rapper arriva due anni dopo: la Yeezy Boost 750 dal design retro-futuristico, al costo di 350 dollari e debuttano sul mercato il 14 febbraio 2015 con la colorway light brown, in un’edizione limitata da 9000 esemplari. Nella sola New York vanno sold out in un tempo record di 10 minuti.