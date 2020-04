La Principessa Eugenie potrebbe essere incinta: nuovo royal baby in arrivo?

La Principessa Eugenie di York potrebbe essere incinta, e a Londra si aspetta solo l’annuncio di un nuovo royal baby in arrivo. Per ora dal Palazzo non arrivano conferme o smentite. Gli inglesi attendono questo momento sin dalle sue nozze del 12 ottobre 2018 con Jack Brooksbank. Secondo gli esperti di casa Windsor, ci sono vari dettagli che confermerebbero la gravidanza.

Si parte sempre dai bookmakers nel Regno Unito. Questi infatti, per il momento, pare abbiano smesso di accettare scommesse sulla gravidanza della Principessa Eugenie. Infatti, non permettendo al momento puntate, sottolineano la loro certezza di un annuncio immediato, e non vogliono regalare un guadagno garantino per gli scommettitori.

In secondo luogo la stampa scandalistica ha calcato su delle presunte forme accentuate della Principessa nelle ultime settimane. Eugenie non compare molto in pubblico, ma le sue foto social sembrano tradire questo gioioso segreto.

Proprio Instagram fornisce il terzo indizio. La notizia di Eugenie incinta è tornata sui siti di gossip dopo il post per la festa della mamma. La Principessa è in compagnia di sua madre, Sarah Ferguson, e di suo marito Jack Brooksbank. Il suo augurio, alla sua e a tutte le mamme, sembra indirizzato anche a se stessa, protagonista con Fergie in tutti gli scatti.

Insomma, secondo le maggiori testate inglesi l’annuncio √® vicino, proprio ora che Eugenie di York si appresta a diventare la sostituta di Meghan Markle in numerosi impegni pubblici. Il nuovo royal baby potrebbe essere una ventata d’aria fresca per i Windsor, nel loro anno nero. Non solo la Megxit di Harry e Meghan, ma gli scandali del Principe Andrea, due divorzi reali, il Principe Carlo con Coronavirus e¬†le travagliate nozze, ancora in forse, di Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi. La possibile gravidanza di Eugenie porterebbe armonia a Palazzo.