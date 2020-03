La Principessa Eugenie potrebbe sostituire Meghan Markle a corte

La Principessa Eugenie sarebbe pronta a nuovi incarichi reali, questa volta sostituendo addirittura Meghan Markle a corte. Dopo anni dietro le quinte, e una vita quasi da comune cittadina, la figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson sale di rango. La ragazza, 30 anni appena compiuti, è direttrice associata della galleria d’arte Hauser & Wirth a Londra.

Se per sua sorella Beatrice il 2020 sembra un anno nero, con le sue nozze con Edoardo Mapelli Mozzi sempre a rischio, per Eugenie è l’inizio di una nuova avventura. Sposatasi nel 2018 con l’imprenditore vinicolo Jack Brooksbank, la Principessa di York conquista sempre più gli inglesi. E pare che sua nonna, la Regina Elisabetta II, abbia un debole per lei, tanto da sceglierla ultimamente come sua spalla in alcune iniziative.

Così la figlia minore di Andrea e Sarah supera anche sua sorella. Eugenie e diventa la nuova Meghan Markle, o quasi. La Duchessa di Sussex manterrà il suo patrocinio di alcuni enti benefici, mentre Eugenie la sostituirà in alcuni eventi mondani e ufficiali. Non è ancora bene chiaro quali, visto che la fonte della rivista Express parla di una decisione in divenire.

Con il Principe William e Kate Middleton sempre più occupati a fare le veci della Regina, Eugenie si è resa disponibile per coprire altri ruoli rimasti vacanti. Non sarà la sola ovviamente. Sempre più presente, e sempre più amata, Sophie di Wessex, moglie del Principe Edoardo. Zia e nipote hanno ottenuto un posto in prima fila, anche se, far dimenticare Meghan Markle sarà difficile, se non impossibile.