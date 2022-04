Sulle orme dell’Academy, che ha bannato Will Smith dalla cerimonia degli Oscar per dieci anni consecutivi, la produzione de La Pupa e il Secchione Show ha squalificato Paola Caruso dal programma per aver alzato le mani contro un’altra concorrente, Mila Suarez.

Le due avrebbero litigato intensamente, scambiandosi insulti e provocazioni, fino al culmine: lo schiaffo della showgirl all’avversaria. Il motivo alla base della reazione ingiustificabile pare sia stata una frase di Suarez sul figlio di Caruso. Non sono bastati gli sforzi degli altri compagni per fermare il conflitto, che si è concluso con lo svenimento di Paola, probabilmente a causa della tensione.

“Paola e Mila hanno litigato, ma Paola ha aggredito Mila e le ha dato uno schiaffo”. Ha esordito, Barbara d’Urso, durante la puntata di martedì 12 aprile in onda su Italia 1. La conduttrice del programma ha poi continuato:

“La cosa poi è degenerata. Per cui, Paola, c’è una busta per te. Abbiamo fatto vedere tutto quello che è accaduto, tranne lo schiaffo. Compreso quando Mila ha sbattuto per terra un bicchiere. Paola, sai che ti voglio bene e da anni vieni nelle mie trasmissioni, ma io non transigo sull’aggressione fisica. Anche quella verbale è terribile, ma quella fisica non passa. Quindi chi ha iniziato ed aggredito sei stata tu, Paola. Lei si è difesa”.

La showgirl non si è scusata, minimizzando e negando l’accaduto. Ha dichiarato, invece, di volersi ritirare dal programma:

“Ci siamo prese, non ha solo subito lei. Lo rifarei altre mille volte, tanto non ci sto a passare per pazza. Io ho solo difeso la mia famiglia. Non è vero che ho tirato uno schiaffo, lo dicono tutti perché mi odiano ma non è vero. Io mi ritiro, in villa non ci ritorno”.

D’Urso si è vista costretta a leggere le parole della produzione, che non ha intenzione di trasmettere un esempio simile in televisione.

