Da quando, durante la Notte degli Oscar 2022, Will Smith ha colpito Chris Rock con un sonoro schiaffo in faccia, il mondo non ha smesso di parlarne. Moltissime celebrities hanno voluto dire la loro, lo stesso Smith si è scusato pubblicamente con un post sui social, e milioni di persone hanno condiviso il video e la propria opinione in proposito. Soltanto uno dei due diretti interessati, il comico, non aveva ancora commentato l’accaduto, ma la sera dal 30 marzo ha deciso di rompere il silenzio.

Lo ha fatto a modo suo: nessun post sui social network, né dichiarazioni in diretta tv. Chris Rock ha parlato dello schiaffo ricevuto da Will Smith durante un suo spettacolo. Più precisamente, la prima del suo nuovo show, che ha debuttato al Wilbur Theatre di Boston di fronte ad una platea di oltre mille persone. Ecco le sue parole:

“Come è stato il vostro fine settimana? So che volete sapere del mio, ma per adesso non ho troppo da dire su quello che è successo domenica sera, non ci sono ancora battute in merito a quello. Quindi ve la faccio breve, per stasera ho un intero spettacolo da portare in scena e l’ho scritto prima di questo fine settimana. Riguardo agli Oscar, sto ancora elaborando quello che è accaduto con Will. Quindi ad un certo punto, parlerò di quella merda sarà divertente”.

Nessun commento diretto, quindi, riguardo a quanto accaduto il 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, soltanto pochi minuti prima che Will Smith ricevesse il suo primo premio Oscar come miglior attore protagonista. Nonostante questo, Rock ha ricevuto un’ovazione dal pubblico, che ha iniziato a urlare all’unisono “Fuck Will Smith“. Il comico, però, non ha voluto alimentare l’odio nei confronti dell’attore, facendo finta di niente e continuando con il suo spettacolo. “Fatemi fare lo spettacolo. Farò qualche battuta, è semplicemente bello essere qui“.

Nel frattempo, dall’Academy è arrivata una dichiarazione in merito all’episodio che ha coinvolto Rock e Smith: “Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto prevedere. Anche se vogliamo chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e lui ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso“.