Le rhinestone nails sono le unghie-gioiello dell'estate 2022

Per l’estate 2022 anche le mani hanno la loro tendenza del momento. Si tratta delle rhinestone nails: la manicure diventa così un vero e proprio gioiello, fatto per brillare sotto il sole rovente d’agosto. C’è chi dice che saranno letteralmente il tormentone di questa stagione.

Le rhinestone nails prendono ispirazione dal crystal makeup, dove la stessa cosa viene fatta sul viso: l’applicazione dei cristalli infatti è una tecnica molto apprezzata dalle celebrities e dagli esperti del mondo beauty. Il loro nome, rhinestone nails, è traducibile in italiano in “unghie con cristalli incastonati”. Le mani diventano dunque un vero e proprio gioiello, senza bisogno di indossare anelli o bracciali preziosi. La particolarità di questa manicure sta proprio nell’applicazione con estrema precisione di piccoli cristalli.

Da una parte quindi abbiamo tutti i colori degli smalti dell’estate 2022, che vanno dai toni aranciati e caldi fino a quelli pastello. Dall’altra invece abbiamo le rhinestone nails, con tutto il loro potere “brillante”, capace di catturare l’attenzione al pari di un gioiello. Delle unghie preziose simili alle rhinestone nails sono state lanciate anche nella serie tv Euphoria, dove una delle protagoniste, Cassie, indossa una manicure pastello traslucida, impreziosita da piccoli diamanti trasparenti messi in fila uno dopo l’altro. Le unghie di Cassie sono state pensate e realizzate dalla nail artist Natalie Minerva, che ha saputo cogliere il mood del momento oltre che la personalità del personaggio della serie targata Netflix.

Rhinestone nails, come viene realizzata la manicure gioiello

Partiamo dalla base: non c’è nessuna regola scritta ma solo tanta fantasia. C’è chi realizza inizialmente una classica french manicure corta e aggiunge qualche cristallo, dalle cuticole fin verso la punta delle unghie, ma non solo.

Le rhinestone nails trovano ampio spazio anche sulle unghie più lunghe, per una manicure di sicuro impatto. Va per la maggiore anche l’effetto “punto luce”, con un solo cristallo applicato su ciascuna unghia: sicuramente da provare se si vuole optare per un effetto preciso ma tutto sommato più semplice rispetto ad altre creazioni. Sui social network, le specialiste di unghie e manicure stanno regalando diversi spunti su come decorare le unghie in modo creativo con i cristalli, basta guardare online per trarre qualche spunto, sia per quanto riguarda la tecnica, sia per le idee di manicure.

Generalmente, la tendenza che si vede online è quella di realizzare una base molto semplice e che sia a tinta unita, quasi trasparente o leggermente rosata. Solo successivamente vengono applicati i cristalli (trasparenti o colorati) in forme nel complesso più o meno geometriche.

Gli strumenti necessari sono:

Smalto da applicare sull’unghia: il colore è a scelta in base all’effetto che si vuole ottenere. Trasparente o rosa per un effetto più glamour e delicato, colorato per fantasiose french ed effetti più creativi.

da applicare sull’unghia: il colore è a scelta in base all’effetto che si vuole ottenere. Trasparente o rosa per un effetto più glamour e delicato, colorato per fantasiose french ed effetti più creativi. Microcristalli per manicure: anche in questo caso la scelta è del tutto personale, da fare tra cristalli trasparenti o colorati, oppure optare, perché no, per entrambi.

per manicure: anche in questo caso la scelta è del tutto personale, da fare tra cristalli trasparenti o colorati, oppure optare, perché no, per entrambi. Pinzetta di precisione per l’applicazione di ogni singolo cristallo.

di precisione per l’applicazione di ogni singolo cristallo. Colla specifica per strass da manicure.

Infine, oltre agli strumenti, sicuramente serve una buona dose di pratica, precisione e naturalmente creatività, da unire all’idea finale che si vuole realizzare.