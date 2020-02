Leonardo DiCaprio aiuta un turista perso tra le strade di New York

Più di una volta Leonardo DiCaprio, reduce dalla nomination agli Oscar come miglior attore protagonista in C’era una volta a… Hollywood, ha cercato di aiutare il prossimo come possibile basti ricordare il salvataggio di un uomo in mare aperto che è riuscito a portare a termine dopo ore di navigazione.

Nelle ultime ore il divo hollywoodiano è stato protagonista di un altro gesto meno eclatante ma altrettanto altruista avvenuto per le strade di New York. DiCaprio era nel West Village in compagni di Kevin Connolly, un suo amico di vecchia data salito al successo per la sua interpretazione in Entourage.

Il noto attore è stato paparazzato mentre, come se fosse un cittadino comune, dava indicazioni ad un turista spaesato che cercava di orientarsi con una cartina geografica della città tra le mani.

Dagli scatti pare che il turista non abbia riconosciuto la star, forse perché era ben coperto da un berretto da baseball ed una felpa con tanto di cappuccio.

I due attori hanno sostato per un po’ all’angolo della strada e si sono intrattenuti mentre mentre aiutavano il turista ignaro dandogli indicazioni sulle strade da percorrere.

Nonostante la grande popolarità, la star di Titanic continua quindi a contraddistinguersi per una spiccata gentilezza e un innato altruismo che lo rendono un vero e proprio gentiluomo anche nella quotidianità. Bravo Leo!