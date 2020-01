Leonardo DiCaprio salva un uomo disperso in mare

Dalle ultimissime indiscrezioni pare che il Capodanno di Leonardo DiCaprio sia stato abbastanza movimentato! L’attore hollywoodiano, salito alla gloria dopo aver interpreto quel famoso Jack che non riuscì a sopravvivere al naufragio del Titanic, si è ritrovato a salvare nella vita reale un uomo disperso in mare nella notte del 30 Dicembre scorso.

Come da tradizione la star cinquantenne era a St. Barts, l’isola dei Caraibi prediletta dall’attore e meta fissa per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno insieme agli amici o alla fidanzata di turno. Questa volta DiCaprio era in compagnia di Camila Morrone, modella ventiduenne con cui fa coppia fissa dal 2017.

Una fonte ha confermato che la star quarantacinquenne, mentre era a bordo della sua barca al largo dell’isola caraibica, ha appreso dal capitano della sua imbarcazione la notizia che riguardava la scomparsa in mare di un francese ventiquattrenne. L’attore ha deciso immediatamente di collaborare alla ricerca del ragazzo caduto da una nave da crociera concordando con il capitano un cambio di rotta.

Dopo aver navigato per circa undici ore in acque agitate, l’equipaggio di DiCaprio ha finalmente avvistato il francese che si dimenava in mare. Il ragazzo, che rischiava di imbattersi in un violento temporale, è stato così salvato in extremis prima del calar del sole. Insomma, un vero gesto eroico quello della star hollywoodiana tanto che lo stesso capitano ha affermato che questa tipologia di salvataggio va a buon fine solo una su un miliardo di volte!

L’attore, dopo l’impresa per niente facile, ha avuto il tempo di trascorrere la notte di San Silvestro con la sua dolce metà per poi volare a Los Angeles e partecipare alla cerimonia del Golden Globe. Durante la premiazione Brad Pitt, suo co-protagonista in C’era una volta a… Hollywood (Once upon a time in… Hollywood), ha ricordato proprio una famosa scena di “Titanic” e scherzando gli ha dedicato una battuta irriverente: “Avrei condiviso con te la zattera!“.