Leonardo DiCaprio istituisce un fondo per salvare il più vecchio parco d'Africa

Leonardo DiCaprio ha istituito un fondo per salvare il più vecchio parco dell’Africa, il Virunga National Park. Il parco si trova nella Repubblica Democratica del Congo, luogo dove l’attore aveva girato un documentario nel 2014 per Netflix. Per promuovere l’iniziativa Leonardo ha condiviso un post sul suo canale Instagram. All’interno del documentario si spigavano i problemi legati a questa zona e l’importanza che ha per tutta la regione. Il progetto di tutela del parco sarà realizzato in collaborazione con Earth Alliance, Emerson Collective e il Global Wildlife Conservation. Il fondo di tutela ha anche l’appoggio della Commissione Europea e prevede un budget iniziale di 2 milioni di dollari.

Il Parco Nazionale Virunga ospita il famoso gorilla di montagna, attualmente a rischio di estinzione a causa dell’emergenza di Ebola e di COVID-19. “Ho avuto l’onore di incontrare e sostenere la coraggiosa squadra del Virunga Park nella loro lotta contro le trivellazioni petrolifere illegali nel 2013“, ha dichiarato Leonardo in una nota. A causa degli ultimi avvenimenti la zona ha bisogno di maggior tutele e protezione sia per il parco che per i ranger che vivono e lavorano. Il mese scoro un gruppo di volontari è stato attaccato in maniera brutale dalle milizie armate. “Bisogna proteggere e tutelare questa zona e i suoi abitanti perché questo ecosistema è importante per tutti” ha dichiarato Leonardo DiCaprio in merito al parco presente nella Repubblica Democratica del Congo.

In questi ultimi mesi il territorio del Congo e l’Africa sono minacciati dal Coronavirus e dall’Ebola, pertanto Leonardo DiCaprio ha pensato di promuovere questo progetto. Affianco a lui c’è Brian Sheth, co-fondatore di Global Wildlife Conservation. Anche Sheth ha dichiarato che è necessaria una maggior tutela di questo luogo nell’interesse di tutti.