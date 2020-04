Coronavirus: Leonardo DiCaprio invita sul set in cambio di una donazione

Leonardo DiCaprio mette in palio una giornata sul set del nuovo film per tutti quelli che faranno una donazione per la lotta al Coronavirus. L’attore lancia la campagna Allinchallenge insieme a Robert de Niro e al regista Martin Scorsese. I tre hanno annunciato l’iniziativa tramite una diretta sui social. I vincitori potranno passare una giornata sul set del nuovo film Killers of the Flowers Moon. L’iniziativa delle tre star di Hollywood si unisce alla lunga serie di challenge e raccolte fondi che in questo momento sono state lanciate per contrastare la pandemia.

Leonardo DiCaprio ha invitato a fare questa donazione stuzzicando la curiosità dei fan e dei più accaniti cinefili. “Vi siete mai chiesti com’è lavorare con me, con De Niro e con Scorzese?” ha dichiarato l’attore. “Visitate il sito allinchallenge.com e potrete scoprirlo. L’iniziativa supporterà tutte quelle persone che in questo momento non hanno un pasto caldo” ha aggiunto l’attore di C’era una volta a… Hollywood. “Non vogliamo lasciare nessuno indietro” ha concluso il regista Robert de Niro. I due attori hanno sfidato Matthew McConaughey, Ellen De Generes e Jamie Foxx ad unirsi alla challenge.

I vincitori, dunque, potranno passare tre giorni sul set del loro nuovo film. I tre artisti hanno iniziato la lavorazione di Killers of the Flowers Moon poco prima del lockdown e attualmente la produzione del film è sospesa. Il lungometraggio è tratto dall’omonimo romanzo del giornalista americano David Gran. La trama è ambientata negli anni ’20 dello scorso secolo e racconta come grazie a questo caso l’FBI abbia avuto risalto a livello nazionale.