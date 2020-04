Coronavirus: Leonardo DiCaprio lancia un fondo per le famiglie in difficoltà

Leonardo DiCaprio lancia una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attore contribuirà a lanciare un fondo con l’organizzazione America’s Food Found, che ha già raccolto 12 milioni di dollari. Lo scopo è quello di aiutare le persone con difficoltà economiche come anziani, bambini e famiglie con un reddito molto basso. L’iniziativa sarà in collaborazione con altre organizzazioni benefiche tra cui quella gestita da Laurene Powell Jobs, vedova dell’imprenditore informatico Steve Jobs.

“Di fronte a questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America hanno ispirato con il loro impegno” ha dichiarato l’attore americano. DiCaprio segue l’esempio, tra gli altri, di Blake Lively e Ryan Reynolds, che hanno finanziato i banchi alimentari. “Li ringrazio per il loro instancabile lavoro in prima linea, meritano tutto il nostro sostegno.” L’emergenza Coronavirus è arrivata anche in America. Qui, come anche in altre parti del mondo, quelli che ne risentono di più sono i meno abbienti e grazie all’aiuto di queste organizzazioni benefiche riescono comunque a garantire un pasto sulla propria tavola.

Leonardo DiCaprio si unisce alla lunga schiera di artisti americani che sono scesi in campo per contrastare l’emergenza Coronavirus tramite fondazioni e donazioni. Anche Rihanna, Oprah Winfrey e altri artisti hanno mobilitato le loro fondazioni per aiutare le famiglie in difficoltà

Già Angelina Jolie aveva evidenziato il dramma di quelle famiglie che non sanno come portare in tavola un pasto in questo momento, con una cospicua donazione. L’attrice di Maleficent aveva ricordato che molti bambini mangiano grazie alle mense scolastiche, ora chiuse per il Covid-19.