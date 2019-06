Lixir Skin: recensione della maschera alla Vitamina C

Pelle rigenerata, compatta, idratata: non è un miraggio, sono gli effetti positivi della maschera viso Vitamin C Paste di Lixir Skin, il brand beauty fondato da Colette Haydon, dottore in dermo-farmacia. Il trattamento innovativo, distribuito da Green Soul Cosmetics, giorno dopo giorno rivitalizza la pelle regalandole un aspetto più giovane e più sano, riducendo le macchie scure e preservando l’epidermide.

Una coccola divertente da concedersi ogni mattina, visto che il risveglio è il momento migliore per applicare la maschera alla vitamina C di Lixir Skin: la redazione di DireDonna l’ha testata per voi per verificarne gli effetti benefici sulla pelle e analizzarne le caratteristiche e la formulazione.

Di seguito gli ingredienti, le caratteristiche, i consigli di applicazione e la recensione del prodotto.

Lixir Skin, maschera viso alla Vitamina C: la recensione

Dal primo utilizzo, la caratteristica della Vitamin C Paste di Lixir Skin che ruba il cuore è il suo essere una maschera viso istantanea. Tante, troppe volte, per far sì che le maschere viso portino a dei risultati concreti non è solo obbligatorio applicarle con regolarità, ma anche tenerle sulla pelle almeno un quarto d’ora. Un limite di tempo minimo da dover incastrare nella propria routine quotidiana, ma questo trattamento è qui per riscrivere le regole: basta applicarne una piccola quantità per un paio di minuti per osservare già i primi risultati.

Formulata appositamente per idratare la pelle al risveglio, la Vitamin C Paste è anche un ottimo modo per regalarsi una coccola nelle prime ore della giornata. Cominciare dedicandosi delle piccole attenzioni può cambiare, in meglio, tutto ciò che viene dopo: una carezza sulla pelle della durata di due minuti è più che fattibile, nonostante gli orari stringenti della vita di tutti i giorni, oltre che super benefico per la pelle. Nelle mattine in cui si ha più tempo a disposizione, come ad esempio può accadere nel weekend, è possibile lasciare la maschera per più tempo: il risultato non cambia più di tanto, visto che questo trattamento è stato studiato per essere performante in pochi minuti. Tuttavia è piacevole godersi per qualche minuto in più questa maschera, sia per la sua texture sulla pelle che per le note di gelsomino e mandarino di cui è profumata.

A rendere la maschera alla vitamina C di Lixir Skin un buon acquisto per il beauty case estivo, due caratteristiche. La prima è l’idratazione intensa, ma leggera, della pelle, ideale per i giorni caldi in cui anche le creme meno intense hanno il potere di appesantire l’epidermide. Alla stregua di un cocktail dissetante per il viso, rende la pelle immediatamente idratata, morbida e compatta, tanto da definire superfluo l’uso di altre creme idratanti. La seconda è il fatto che, grazie alla sua speciale composizione, fornisce protezione solare naturale contro i raggi UVA e UVB regolando la produzione di melanina. Il che, in poche parole, significa pelle più protetta ma anche più omogenea, vista la sua caratteristica di neutralizzare l’ossidazione di sebo e proteine.

La pelle mista con macchie dovute all’acne su cui è stata testata ne ha subito raccolto gli effetti benefici: giorno dopo giorno, la pelle del viso è apparsa con discromie visibilmente attenuate, luminosa e idratata senza la comparsa di brufoli e punti neri. Un equilibrio perfetto di idratazione, visto che il trattamento stimola la produzione di collagene ed elastina, protezione e rinnovamento. Test superato, quindi, anche per il rapporto qualità prezzo: un tubetto da 50 ml di Lixir Skin costa solo 39 euro.

Lixir Skin, Vitamin C Paste: caratteristiche

Le caratteristiche della Vitamin C Paste di Lixir Skin sono:

Trattamento istantaneo per rivitalizzare la pelle

Neutralizza l’ossidazione di sebo e proteine

Stimola la produzione di Collagene ed Elastina

Contrasta i radicali liberi

Fornisce protezione solare naturale contro i raggi UVA e UVB regolando la produzione di Melanina

Riduce i segni di stachezza e le imperfezioni

Lixir Skin, maschera viso Vitamin C Paste: modalità d’uso

La Vitamin C Paste è una maschera rivitalizzante per la pelle del viso da fare ogni mattina in due minuti d’orologio. Applicatela sulla pelle perfettamente detersa con le dita umide, in modo da attivare la vitamina C. Aspettate due minuti (o al massimo 5 se avete più tempo) ed eliminate i residui con una velina o un batuffolo di cotone.

Come per ogni trattamento, da tenere a mente è la costanza: solo così si potranno osservare risultati concreti e duraturi, anche se questa maschera viso soddisfa fin dal primo utilizzo.

Lixir Skin, maschera viso alla Vitamina C: ingredienti

La maschera viso Vitamin C Paste di Lixir Skin, azienda che basa le sue formulazioni su ingredienti innovativi, funzionali e dermatologicamente testati, vede come protagonista assoluta tra i suoi ingredienti la vitamina C. Di seguito, la lista completa degli ingredienti: Glycerin, Aqua (Water), Ascorbic Acid (vitamina C), Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Oryzanol, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract, Lavandula Hybrida Flower Oil, Benzyl Benzoate, Limonene, Linalool.

Maschera alla Vitamina C Lixir Skin: prezzo e dove trovarla

La Vitamin C Paste di Lixir Skin, maschera viso alla Vitamina C rivoluzionaria per il breve tempo di applicazione, è disponibile nella confezione da 50 ml sul sito del brand e sull’ecommerce di Green Soul Cosmetics, dove si trova al prezzo di 39 euro. Se vivete sul Lago di Garda, non perdete la possibilità di toccare con mano il prodotto e scoprire tutta la gamma Lixir Skin: Green Soul Cosmetics ha infatti una sede fisica a Salò dove si possono conoscere e acquistare alcune delle realtà beauty naturali e biologiche migliori al mondo, tutti brand organici e naturali di nicchia, rigorosi nella selezione degli ingredienti, cruelty free e attenti all’ambiente.