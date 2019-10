Crema idratante viso: le migliori sotto i 30 euro

Pelle idratata e luminosa senza spendere un patrimonio: si può, con una crema idratante viso sotto i 30 euro. Sul mercato, sia in profumeria che in farmacia (ma anche nella GDO), esistono moltissimi prodotti beauty di ottima qualità, da comprare anche online.

Controllare l’INCI, la lista degli ingredienti contenuti nei trattamenti di bellezza, è un buon modo per acquistare una crema con una buona quantità di principi attivi utili a rifornire l’epidermide dell’idratazione indispensabile per avere un aspetto sano e radioso.

Quali sono le migliori creme idratanti viso sotto i 30 euro? A seguire le 10 preferite dalla redazione di DireDonna.

Vinosource Crema S.O.S di Caudalie: delicata e naturale in grado di lenire la pelle secca e sensibile e restituire morbidezza e luminosità. Si può usare quotidianamente, per una pelle giovane e rimpolpata, o come trattamento d’urto S.O.S per riparare i danni causati dagli agenti esterni. La sua fragranza fitoaromatica fresca e delicata associa le note verdi del bergamotto, del mandarino, della foglia di limone, del cetriolo e della menta fresca. Prezzo consigliato: 25,20

Peace Water Aqua Fresh di Caolion: crema giorno idratante con texture in gel, formulata con bolle di ossigeno rinfrescanti. Penetra istantaneamente senza lasciare traccia. Arricchita con acido ialuronico per un’idratazione intensa e collagene marino ricco di aminoacidi essenziali per garantire idratazione, compattezza ed elasticità della pelle. Prezzo consigliato: 24,90 Acquista ora

Original Skin Matte Moisturizer di Origins trattamento idratante e opacizzante 2-in-1 regala alla pelle un incarnato radioso. Texture gel-crema ultra morbida. Formulato con Cisto di Creta ed Epilobio per stimolare la luminosità, affinare la texture, uniformare l’incarnato e minimizzare i pori, per una sensazione di pelle morbida e levigata. Prezzo consigliato: 29,50 Acquista ora

Crema Viso 24 Ore Crema Viso di Phytolrelax: nutriente intensiva con Burro di Karitè puro al 100%, soffice e di immediato assorbimento tonifica la pelle lasciandola elastica e vellutata. Aiuta a ripristinare il film idrolipidico della pelle e a mantenere un perfetto livello di idratazione per 24 ore. In armonia con la natura, la sua formulazione contiene più del 98% di ingredienti di origine naturale. Prezzo consigliato: 15 Acquista ora

Gel d’acqua super idratante Sephora: texture leggera che si trasforma in acqua a contatto con la pelle per una vera e propria iniezione di idratazione. Ricarica la pelle di acido ialuronico di origine naturale, per un’idratazione e un comfort intensi. Giorno dopo giorno, la pelle diventa più morbida e più luminosa. Prezzo consigliato: 17,90 Acquista ora

Ultra Facial Deep Moisturize Balm Crema Viso di Khiel’s: idrata a fondo e rende la pelle immediatamente più morbida, soffice e idratata per 24 ore. Formulata specificamente per la pelle da secca a molto secca. Prezzo consigliato: 29,95 Acquista ora

Dr. Organic Super Hydrating Cream: crema neutra ristoratrice e idratante, formulata utilizzando una miscela di emollienti naturali e anti-ossidanti come la vitamina E organica, l’Aloe Vera, il burro di Karitè, il burro cocco, l’olio di mandorle e grano, oli di Bergamotto e Pantenolo. Penetra in profondità nello strato epidermico della pelle, idratandola immediatamente, riparando la sua naturale struttura intercellulare. Indicata anche per pelli molto aride e screpolate. Prezzo consigliato: 22,95 Acquista ora

Neutrogena Hydro Boost: unisce una texture leggera a un’idratazione continua a lunga durata che mantiene la pelle idratata per tutto il giorno. La sua tecnologia Hyaluronic Gel Matrix aiuta a rimpolpare l’epidermide favorendo l’idratazione e creando una riserva interna d’acqua. La sua texture leggera è particolarmente indicata per le pelli normali e miste. Può essere usata su pelli sensibili. Formula oil free. Non comedogenica. Prezzo consigliato: 12,90 Acquista ora

Crema leggera di Jowae: leggera idratante per pelle da normale a mista, anche la più sensibile.con l’88% di ingredienti di origine naturale.dal profumo fresco e cristallino dalle note di acqua di bambù, gelsomino e di legno di cedro. Reidrata, rimpolpa e disseta la pelle; la pelle ritrova confort ed elasticità; l’incarnato appare fresco e luminoso. Prezzo consigliato: 12,90 Acquista ora