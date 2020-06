Low shampoo: i migliori per INCI e recensioni

Ha conquistato il cuore (e la testa…) delle beauty addicted attente all’INCI, che vogliono un prodotto senza solfati ma dalle alte performance: è il low shampoo, una crema lavante perfetta per una cute sensibile e capelli fragili. Da qualche anno, spopola infatti questo nuovo detergente per i capelli, la cui formula è priva o a basso contenuto di solfati (indicati nell’INCI come SLS e SLES), tensioattivi chimici alcalini che sciolgono i grassi e lo sporco sui capelli e producono schiuma. Si tratta di un ingrediente aggressivo che intaccare il manto idrolipidico che protegge e mantiene in equilibrio fisiologico i capelli e la cute.

I low shampoo, invece, si presentano con una texture identica al balsamo, si usano esattamente come i normali detergenti, si lasciano agire alcuni minuti, poi si sciacquano. Solitamente non è necessario un secondo passaggio, né condizionare i capelli con balsami, lozioni o maschere.

Low shampoo i migliori secondo l’INCI: recensioni

L’Orèal Elvive Total Repair 5 Low Shampoo

Si tratta di una crema lavante delicata che non produce schiuma, priva di tensioattivi solfati, arricchita con elisir ai semi di lino, ideale per capelli colorati e fragili. Districa e ripara i capelli secchi. Arricchito con Calendula e ideale per capelli danneggiati. Esiste anche in versione Olio Straordinario, molto nutriente per capelli aridi, e Color-Vive per capelli colorati o fragili.

INCI : Aqua / Water, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Coco-Betaine, Potato Starch Modified, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Trideceth-6, Chlorhexidine Digluconate, Polyquaternium-7, Calendula Officinalis Flower Extract, Limonene, Fumaric Acid, Linalool, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Amodimethicone, Isopropyl Alcohol, Propylene Glycol, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Cetrimonium Chloride, Hexyl Cinnamal, Glycerin, Parfum / Fragrance, (F.I.L. C209641/1)

Recensione: la texture è di colore bianco perla, profumata con un odore molto gradevole, scivola bene sui capelli permettendo di spalmarla con molta facilità. Non appesantisce i capelli trattati, danneggiati dalle tinte e dall'uso sporadico della piastra.

Prezzo consigliato: 5,95 euro

Phytomilessime Crema Lavante

Dotata di un potere anti-scolorimento, la crema lavante protegge e mantiene il colore apportando una dose di trattamento in più, senza appesantire. La sua formula, non schiumogena, a base di decotto di Saponaria, deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto. Il colore, perfettamente protetto, si mantiene più a lungo. I capelli sono morbidi e luminosi.L ‘estratto di Mela Red Love agisce come un velo protettivo che ripara la fibra capillare e mantiene il colore più a lungo. L’estratto di Edelweiss, noto per le sue proprietà antiossidanti, conferisce morbidezza e delicatezza alla fibra.

INCI : Aqua / Water / Eau. Inulin. Decyl Glucoside. Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil. Glycerin. Hydroxyethylcellulose. Saponaria Officinalis Leaf/Root Extract. Citric Acid. Cetyl Stearate. Parfum / Fragrance. Xanthan Gum. Cetyl Alcohol. Isostearyl Isostearate. Potassium Cetyl Phosphate. Hydrolyzed Pea Protein. Sodium Benzoate. Tetrasodium Edta. Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract. Tocopherol. Disodium Phosphate. Phenoxyethanol. Potassium Sorbate. Sodium Phosphate. Oryza Sativa (Rice) Seed Protein. Stearic Acid. Malus Domestica Fruit Extract. Glycine Soja (Soybean) Oil. Phytic Acid. Polysorbate 60. Oryza Sativa (Rice) Extract. Gluconolactone. 1310C.

Recensione: può essere usata come impacco pre-lavaggio, per un trattamento più intenso, sia più rapidamente come semplice prodotto detergente sotto la doccia. Ha una formula non schiumogena, a base di decotto di Saponaria, per detergere con delicatezza, senza far perdere colore al capello. Richiede una quantità elevata di prodotto per una detersione ottimale dei capelli.

Prezzo consigliato: 15 euro

Yves Rocher Crema Lavante Senza Schiuma Low Poo

Crema Lavante senza schiuma al biancospino rispetta il cuoio capelluto, lava delicatamente i capelli e grazie alla sua texture cremosa facilita il districamento. Contiene Fruttani di Agave (coltivata in agricoltura biologica), un attivo che raddoppia la microcircolazione del cuoio capelluto consentendo ai capelli di crescere più forti e più belli. La sua texture cremosa senza solfati, che permette di lavare i capelli delicatamente. 98% di ingredienti naturali. Il tubo è eco-concepito con il 25% di plastica in meno.

INCI : Aqua/Water/Eau. Cetyl Alcohol. Stearyl Alcohol. Lauryl Glucoside. Behentrimonium Chloride. Citric Acid. Sodium Benzoate. Isopropyl Alcohol. Panthenol. Parfum/Fragrance. Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride. Fructooligosaccharides. Inulin. Ethylhexyl Salicylate. Tocopherol. Glycerin. Glycine Soja (Soybean) Oil. Crataegus Monogyna Flower Extract. Potassium Sorbate

Recensione: si presenta come una crema dal profumo di camomilla, molto piacevole. Ideale per capelli grossi, secchi, ruvidi e crespi, che diventano morbidi e setosi. Non è però in grado di togliere l'unto dai capelli. Consigliato per i lavaggi frequenti.

Prezzo consigliato: 4,95 euro