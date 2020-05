Come nutrire i capelli e scegliere i migliori prodotti

In attesa di poter tornare finalmente dal parrucchiere, potrebbe essere necessario nutrire i capelli a casa con prodotti per capelli da scegliere a seconda delle proprie esigenze. Prima di sottoporre la capigliatura allo stress del mare e della piscina, è il momento ideale per nutrire i capelli con una maschera nutriente, un balsamo, un olio o un siero e ridare così alla testa il giusto splendore con trattamenti in grado di restituire brillantezza ed elasticità alla chioma, ripristinandone l’ottimale idratazione.

L’uso sbagliato dell’asciugacapelli, l’abuso di piastre liscianti e degli arricciacapelli troppo caldi, possono rovinare la chioma. La scelta di un trattamento richiede la lettura dell’INCI per sapere se un prodotto contenga o meno componenti chimici aggressivi nei confronti della cheratina o del film idrolipidico. Quando si tratta di maschere, balsami o sieri è bene scegliere prodotti specifici, studiati per riparare capelli danneggiati e trattati, contenenti cheratina, burro di karité, oli nutrienti e altri agenti rivitalizzanti per i capelli, senza parabeni, SLES e SLS.

I capelli trattati, inoltre, hanno bisogno di qualche attenzione in più, anche rispetto a capelli naturali ma non in salute, ovvero secchi, sfibrati e fragili o che tendono a spezzarsi.

In particolare l’utilizzo di una maschera ristrutturante a base di cheratina oppure nutriente con burro di karité o all’olio di macadamia, una volta a settimana, può fare la differenza per il capello, in superficie e in profondità. Si possono anche alternare maschere a base di avocado o al miele ad azione addolcente e illuminante. Inoltre scegliere un balsamo particolarmente nutriente è un’ottima decisione. Vanno bene prodotti a base di olii vegetali (come oliva, mandorle dolci, cocco e semi di lino) oppure al gel di aloe, che idratano in profondità.

Insomma, sapersi districare tra le tante proposte delle case cosmetiche può essere davvero complicato, per questo è indispensabile conoscere le proprie esigenze specifiche per scegliere il prodotto migliore per nutrire i capelli. Questi sono i 5 best of preferiti dalla redazione.

I migliori prodotti per nutrire i capelli

Il più economico Forhans Maschera per capelli all'Aloe e Baobab Per capelli secchi e delicati 8 € su Amazon Pro Senza parabeni, sles, peg, alcool, siliconi, coloranti artificiali e petrolati

Con olio di babassu, districante e lucidante

Ideale per lavaggi frequenti Contro Nessuno

La formula naturale è ideale per uso frequente e per capelli trattati, delicati e molto secchi. Con Olio di babassu, districante e lucidante. Per avere il massimo dell’idratazione e nutrire a fondo corpo e capelli, la linea all’Aloe Vera e Baobab, con proprietà ultra emollienti, è adatta a tutta la famiglia. La linea è composta da bagnoschiuma, shampoo, maschera per capelli normali e secchi e dal prezioso latte corpo arricchito con Olio di Mandorla e Olio di Babassu, dalla texture fluida e non grassa.

La nostra scelta J. F. Lazartigue Maschera nutriente Ideale per capelli secchi e grossi 39 € su Amazon Pro 92% di ingredienti di origine naturale

Fragranza vegana Contro Non è economico

Maschera per capelli secchi con burro di karité, nutre intensamente la fibra capillare. Il burro di babassu e l’olio di cocco completano la formula e donano lucentezza e setosità, le lunghezze ritrovano elasticità, morbidezza e volume. La sua texture cremosa dalla fragranza vegana ricorda una millefoglie con semi di macadamia tostata, vaniglia e muschio.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Phytorelax Laboratories Keratina Ricostruzione Maschera Ideale per capelli danneggiati 13 € su Amazon Pro Senza parabeni, petrolati e coloranti

Nutre e idrata in profondità Contro Nessuno

Formulata con cheratina liquida e sericina, ricostruisce la struttura del capello danneggiato, stressato e trattato chimicamente, apportando nutrimento e idratazione. Dona morbidezza e pettinabilità ai capelli che ritornano vitali e luminosi. Un potente strumento che aiuta a combattere con efficacia i segni del tempo e del danneggiamento del capello, ricostruendo la struttura con facilità e rendendo i risultati del trattamento duraturi nel tempo.

Il vegano Simon & Tom Moroccan Siero per il trattamento dei capelli Adatto a ogni tipo di capelli 16 € su Amazon 29 € risparmi 13 € Pro Effetto anti crespo

Protegge contro le doppie punte Contro Nessuno

Siero per capelli contenente gli elementi ricostituenti e ringiovanenti dell’Olio di Argan del Marocco. Questo olio naturale ricco di Vitamina E, acidi grassi e antiossidanti restituisce lucentezza ai capelli più danneggiati, proteggendoli e nutrendo sia i capelli sia il cuoio capelluto. Il siero è adatto a tutti i tipi di capelli. I capelli ritorneranno, grazie all’effetto anti crespo diventano morbidi e facili da pettinare grazie al siero, che li protegge dall’umidità e lascia i capelli in condizioni ottimali. L’Olio di Argan rafforza i capelli dall’interno, proteggendo dalla formazione delle doppie punte.

Il prodotto top Shu Uemura Crema Essence Absolue Nourishing Oil-In Ideale per capelli molto secchi 40 € su Amazon 41 € risparmi 1 € Pro Controllo dei capelli indisciplinati

Effetto anti crespo Contro Non è economica

Crema nutriente arricchita con olio di camelia. Disciplina i capelli ribelli o molto secchi. Crema versatile in quanto può essere usata come una crema senza risciacquo giornaliera per idratare, ridurre il volume e fornire controllo ai capelli indisciplinati, effetto anti crespo e definizione dei ricci. Oppure può essere miscelata con l’Essence Absolue Oil come finishing per dare l’ultimo tocco di morbidezza e lucentezza. Controllo dei capelli indisciplinati.