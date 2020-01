Anche i fan più accaniti non potranno che storcere la bocca alla notizia dell’ennesima data cancellata del tour di Madonna. La cantante pare avere qualche problema ai legamenti del ginocchio, o almeno questa è la ragione per cui la data di New York era saltata e probabilmente anche quelle di Boston. La notizia è arrivata proprio a ridosso della sesta data nella capitale portoghese, attraverso un post di Instagram di Madonna stessa e una e-mail che avvertiva i possessori del biglietto.

Visualizza questo post su Instagram Thank you again Lisbon! 🇵🇹 Sorry I had to cancel tonight but I must listen to my body and rest!! That white Port.🍸 got me through the rest of the show! See you on Tuesday fingers crossed 🤞🏼 @dinodsantiago #madamextheatre #lisboa #coliseu Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 19 Gen 2020 alle ore 1:58 PST

Nel post la cantante in realtà sembra in gran forma: sorseggia un bicchiere di vino seduta su un pianoforte. Ma il tour Madame X non può che mettere alla prova la cantante 61enne, avendo un calendario fittissimo. Madonna confida di riprendersi presto, dando appuntamento alla data successiva, ma intanto dichiara di dover rispettare il proprio corpo e di doversi riposare. Salgono così a otto le date cancellate, per quelle di Boston aveva largamente spiegato la situazione scrivendo sul suo profilo Instagram «Esibirmi nel mio concerto, ogni sera, mi porta sempre una gioia enorme e cancellarne uno è quasi una specie di punizione per me, ma il il dolore che sto provando in questo momento è troppo grande, mi sopraffà. Ho bisogno di riposare e seguire le indicazioni dei medici così da poter tornare ancora più forte e in salute, e continuare questo viaggio di Madame X con tutti voi».

In questo caso invece la cancellazione del tour è avvenuta solo 45 minuti prima e con una leggerezza che non è piaciuta ai fan. Intanto incrociamo con lei le dita sperando che i problemi di salute non la fermino ancora a lungo.