Troppo sexy su Instagram: pioggia di critiche per la foto di Madonna

Madonna torna a provocare e a far parlare di sé, questa volta per delle fotografie senza veli che la popstar ha pubblicato sul suo account Instagram, scatenando le reazioni avverse del web.

Le immagini la ritraggono stesa su un letto con indosso calze a rete e un completino intimo che le lascia completamente scoperti sia il seno che il fondoschiena. Il viso, invece, secondo i suoi detrattori totalmente stravolto dai filtri, crea un effetto irreale. Il risultato finale non è stato per niente apprezzato dai suoi followers, che l’hanno sommersa di critiche.

“Ora stai diventando un po’ imbarazzante”, “I tuoi figli non saranno così orgogliosi di te”, “Smettila di mostrare il culo”, “Tutto ciò non ha niente a che fare con la tua età”, “Sei molto meglio di così!”. E ancora: “Non sei su Pornhub”, “Invece di fare queste foto ridicole, fai della musica di qualità come facevi una volta”.

Questi sono soltanto alcuni dei commenti negativi che Madonna ha ricevuto dopo aver postato le fotografie. La maggior parte delle critiche fa leva sul tentativo della cantante di attirare l’attenzione in mancanza di un progetto musicale che, a detta dei fan, dovrebbe essere l’unica ragione per continuare a parlare di lei.

In effetti, il suo ultimo album Madame X, uscito nel 2019, è stato un fiasco. È da ormai parecchio tempo che la cantante non riesce più ad eguagliare il successo del passato e finisce sulle copertine soltanto per motivi di gossip. Fra gli ultimi, la chiacchierata relazione con il ballerino 26enne Ahlamalik Williams, di 35 anni più piccolo di lei.

Fra i commenti, però, c’è anche chi continua a sostenere la popstar. All’alba dei suoi 63 anni, Madonna senza dubbio continua a dimostrare una personalità che, nel bene e nel male, sa sempre rompere gli schemi.