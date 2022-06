Campionato dei pesi leggeri del WBA: quale migliore occasione per passare un momento mamma e figlio! Madonna e suo figlio sedicenne David Banda hanno trascorso la serata del 29 maggio insieme, partecipando a un match di boxe e sfoggiando dei look pazzeschi.

Madonna è estremamente legata ai suoi figli e ci tiene al suo ruolo di mamma. Questo non solo l’ha dimostrato con il progetto “Mother Creation“, ma anche passando del tempo con i propri ragazzi e mostrando ai suoi fan i loro molteplici talenti. David Banda, figlio adottivo della cantante e dell’ex marito Guy Ritchie, è spesso apparso sui social della popstar per esempio in video dove si dilettava ballando.

Del 29 maggio è l’ultimo carosello di foto che Madonna ha postato sul suo profilo Instagram insieme a David Banda. I due sono andati insieme a vedere lo scontro di boxe di Gervonta Davis contro Rolando Romero presso il Barclay Center di Brooklyn, a New York. Per l’occasione, mamma e figlio hanno scelto un look incredibile mischiando lo stile sportivo a quello elegante e mostrando in anteprima delle capsule collection firmate Adidas.

Entrambi dunque con un look sporty chic, se da un lato Madonna ha indossato una lunga tuta nera Adidas in collaborazione con Balenciaga, dall’altro David Banda ha sicuramente lasciato tutti senza fiato mostrando il suo fisico slanciato dentro a un abito rosso della nuova collab di Adidas con Gucci.

Scollo a V, spacco sulla coscia, le iconiche righe bianche sui lati e le Speed Trainer ai piedi: l’abito lungo rosso ha conferito a Banda uno stile impeccabile, lo stesso che Jodie Turner-Smith aveva portato all’after-party del Met Gala 2022 e incredibilmente simile al vestito che la madre aveva indossato negli anni ’90.