Madonna provoca i fan con uno scatto senza veli su Instagram

Madonna si mostra senza veli e senza remore in un nuovo post Instagram e risponde alle critiche degli haters. La 62enne pop star non ha mai nascosto ciò che pensa e quando ha da dire la sua non ci pensa due volte. Con quest’ultimo post la cantante ha voluto provocare i sui detrattori e mettere un punto fermo sulla libertà di espressione. Lo scatto la ritrae mentre si spoglia e ha indosso solo una mutanda nera e un reggiseno trasparente color carne. La fotografia risale al 2008, ed è tratta dal backstage e già all’epoca fece scalpore.

“Ecco il mio guardaroba. E per tutti coloro che si offendono in ogni modo vorrei informarli che mi sono laureata all’Università” scrive Madonna nel suo post Instagram. “È l’università del “Chi se ne frega“. Grazie per essere venuti a questa cerimonia” conclude la cantante. Il post ha attirato tanti commenti di amici e collegi. Tra le star che hanno risposto al post c’è Katy Perry che ha scritto “Voglio iscrivermi anche io a questa università“. Asia Argento invece ha commentato con un semplice “Ti amo“.

Nonostante l’età Madonna resta comunque la regina della provocazione e della libertà di parola e di espressione. Va contro le regole, le policy e soprattutto contro quello che per lei prima una persona della libertà. Tra album, corti e servizi fotografici la regina del pop ha sempre trasmesso un messaggio di libertà e di rispetto per il prossimo. Nonostante il Madame X Tour sia stato interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus la cantante di Lucky Star ha voluto regalare un ultimo singolo ai suoi fan. Il brano scelto è I Don’t Search I Find tratto dall’ultimo album Madame X per il momento pubblicato solo in versione digitale con diversi remix.