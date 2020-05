Madonna attaccata per il video del figlio che balla per George Floyd

Gli agenti e gli addetti stampa delle star spesso chiedono ai propri protetti di non esporsi troppo dal punto di vista mediatico, evitando di commentare i fatti di stretta attualità politica se non esiste una reale necessità. Ma d’altro canto nessuno può fermare una diva quale Madonna, se è intenzionata a parlare di qualcosa, esponendosi anche a critiche feroci. In questo caso a suscitare un certo clamore è stata la pubblicazione del video del figlio teenager della cantante, impegnato in un ballo contro il razzismo.

“Mentre la notizia del brutale assassinio di George Floyd raggiunge tutto il mondo, mio figlio David danza in onore di George e della sua famiglia e ricorda tutti gli atti di razzismo e discriminazione che avvengono su base quotidiana in America“: questo il messaggio della cantante 61enne, a corredo del post apparso su Instagram.



Il filmato mostra il figlio 14enne David Banda mentre esegue alcune mosse sulle note della canzone They Don’t Care About Us di Michael Jackson: il ragazzo è effettivamente molto bravo, ma in tanti hanno commentato negativamente e in modo sarcastico la pomposità con cui Madonna ha presentato la performance del ragazzo.



Per spiegare la reazione dei follower della cantante (sostenuta per esempio da Asia Argento) bisogna ricordare l’orrore provato alla visione del video in cui il 46enne afroamericano Floyd soffoca davanti alla telecamera, mentre l’ufficiale di polizia Derek Chavin imprime una forte pressione al collo della vittima.

L’uomo è morto successivamente in ospedale, dopo essere svenuto nel corso dell’arresto avvenuto a Minnaepolis. Da allora la città è stata messa a ferro e fuoco dai dimostranti, che protestano contro i frequenti abusi delle forze dell’ordine, in special modo contro i cittadini neri.

Di recente Madonna aveva condiviso su Instagram un altro video di un balletto, ma questa volta con lei stessa protagonista mentre danzava su una gamba sola. Prima ancora aveva destato un certo scalpore una foto, risalente alla scorsa settimana, in cui Louise Veronica Ciccone si mostrava con un reggiseno trasparente e delle mutandine striminzite.