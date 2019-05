I nuovissimi mascara al veleno d’ape di LR Wonder Company promettono sguardo intenso, ciglia folte, allungate e sane. Si tratta di una delle più interessanti novità make-up del 2019 e, allo stesso tempo, dell’ingresso del luxury brand italiano, noto soprattutto per le linee cosmetiche al veleno d’api e bava di lumache, nel settore del trucco.

Due le versioni del mascara Wonder Company al veleno d’ape: Wonder mascara + volume (confezione nera) e Wonder mascara extreme long (confezione bianca), entrambe con pennello in setole.

La redazione ha provato i due mascara di LR Wonder Company per dare un’opinione approfondita sul prodotto e per indicare tutte le modalità di uso.

Wonder mascara + volume: recensione e principi attivi

Questo mascara promette ciglia folte e allungate grazie ai due principi attivi: il veleno d’ape e l’aloe vera. Il veleno d’ape ha un effetto rimpolpante e proprio per questo motivo irrobustisce e rende più toniche le ciglia. L’aloe vera ha invece un’azione idratante e lenitiva che rende il mascara adatto anche a chi ha gli occhi sensibili. Il mascara è quasi del tutto inodore e la consistenza è molto fluida. Si stende facilmente e si rimuove con semplicità; non lascia aloni e ha una buona durata. Il pennello è in setole, l’impugnatura è comoda e l’ergonomia dello scovolino, sebbene buona, potrebbe essere migliorata per consentire una più facile applicazione del mascara dalla base delle ciglia.

Pro : ciglia folte e definite senza grumi o antiestetici accumuli di prodotto.

Prezzo consigliato: 9,90 euro. Qui per acquistare.

Wonder mascara extreme long: recensione

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un prodotto che sfrutta i principi attivi di aloe vera (effetto lenitivo e idratante) e del veleno d’ape (effetto rimpolpante e tonificante). Si tratta di un prodotto ideale da applicare per chi cerca un effetto ciglia lunghe per uno sguardo intenso. Dopo aver steso il mascara su tutta la lunghezza, soffermatevi sull’estremità finale, incurvate e con lo scovolino premete le estremità con un movimento dal basso verso l’alto. Anche in questo caso il mascara si stende agevolmente, l’impugnatura è comoda e lo scovolino svolge adeguatamente il suo compito.