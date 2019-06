Opinioni su LR Wonder Company: la crema al veleno d’api Wonder Bee

Poche sostanze in natura possono vantare gli stessi effetti benefici sulla nostra pelle del veleno d’api: per questo motivo il gruppo LR Wonder Company ha sviluppato Wonder Bee, una linea di prodotti cosmetici per il viso, il corpo e le labbra che sfrutta a pieno le potenzialità di questo principio attivo particolarmente amato anche da vip e celebrities. Ultimo arrivato in casa LR Wonder Company il mascara che abbiamo testato e recensito per voi in questo articolo.

Qui per acquistare Wonder Bee su Amazon

Abbiamo provato tutti i prodotti della gamma per raccontare la nostra esperienza d’uso e le nostre opinioni sui prodotti della linea al veleno d’api.

Ecco la recensione, il prezzo e consigli d’uso della crema anticellulite al veleno d’api Wonder Body.

Wonder Bee: la linea al Veleno d’Ape di LR Wonder Company

Come tutte le linee del gruppo LR Wonder Company, anche Wonder Bee rispecchia una delle tendenze beauty più popolari ad Hollywood. Sono infatti molte le star che si affidano al veleno d’ape per conferire un aspetto migliore alla propria pelle. Considerato un vero e proprio “botox naturale”, questa sostanza è un valido aiuto anti-age: è infatti ricca di principi attivi che favoriscono la rigenerazione cellulare, migliorando quindi l’elasticità della pelle e riducendo le rughe del viso e altre imperfezioni come la cellulite. Il veleno d’ape viene inoltre utilizzato anche nel trattamento di problematiche dell’epidermide (come psoriasi e dermatiti) e con un efficace effetto rimpolpante.

Wonder Bee: i prodotti della linea al veleno d’ape di LR Wonder Company

Wonder Body di LR Wonder: gli ingredienti della crema anticellulite

La crema corpo Wonder Body è uno dei prodotti più venduti della linea Wonder Bee, apprezzata soprattutto per la sua azione anticellulite. La crema si compone infatti di una serie di principi attivi che agiscono all’unisono per rendere la pelle più tonica e compatta, ovvero:

Veleno d’ape , sostanza dai numerosi effetti benefici, riconosciuto per l’azione tonificante e rassodante

, sostanza dai numerosi effetti benefici, riconosciuto per l’azione tonificante e rassodante Guaranà e caffeina , principi attivi noti per l’energica azione drenante

, principi attivi noti per l’energica azione drenante Acido ialuronico , sostanza dalla forte azione idratante, in grado di lenire irritazioni e rossori, di favorire la cicatrizzazione dei tessuti e di intervenire sull’invecchiamento della pelle

, sostanza dalla forte azione idratante, in grado di lenire irritazioni e rossori, di favorire la cicatrizzazione dei tessuti e di intervenire sull’invecchiamento della pelle Vitamina E, noto antiossidante. Protegge i tessuti dall’invecchiamento cellulare.

La crema Wonder Body non contiene parabeni, ed è clinicamente testata.

Wonder Body: la recensione della crema corpo al veleno d’api di LR Wonder Company

La crema Wonder Body va idealmente usata ogni giorno dopo il bagno o la doccia. L’unguento va applicato su cosce, pancia, fianchi e glutei con massaggi circolari.

Il prodotto è dotato di una texture fresca in crema-gel, che ne rende semplice e piacevole l’applicazione, e che favorisce un rabido assorbimento cutaneo. La crema rilascia inoltre un gradevole e delicato profumo, che permane sulla pelle fino ad alcune ore dopo l’applicazione.

Veniamo ora alla fatidica domanda: funziona davvero? La risposta è sì. Sin dai primi utilizzi la pelle appare più morbida e tonica al tatto, e col passare delle settimane l’effetto anticellulite si fa ancora più visibile, con gli inestetismi notevolmente ridotti.

Nota di merito, infine, anche per il packaging: un tubetto pratico e maneggevole da usare, che richiama con le tonalità del nero e dorato i colori delle api. Un omaggio dovuto alle inconsapevoli alleate della nostra bellezza.