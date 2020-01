Prodotti per capelli: i migliori sotto i 30 euro

Ottimi prodotti per capelli sotto i 30 euro? Esistono! Dalle maschere per capelli sfibrati ai trattamenti disciplinanti per capelli crespi fino agli shampoo purificanti, le proposte in commercio sono tante e davvero diverse.

Molti dei prodotti per capelli sotto i 30 euro hanno un buon INCI e non contengono parabeni e siliconi che, a lungo andare, possono rovinare la fibra del capello oltre che danneggiare in maniera irreversibile l’ambiente.

Abbiamo stilato una lista (corredata dei prezzi) dei 7 migliori prodotti per capelli sotto i 30 euro da non lasciarsi scappare, ideali per capelli fini, sfibrati e secchi, crespi e colorati.

Shu Uemura Crema Essence Absolue Nourishing Oil-In

Crema nutriente arricchita con olio di camelia. Disciplina i capelli ribelli o molto secchi.

Caratteristiche : può essere usata come una crema senza risciacquo giornaliera per idratare, ridurre il volume e fornire controllo ai capelli indisciplinati, effetto anticrespo e definizione dei ricci Oppure può essere miscelata con l’Essence Absolue Oil come finishing per dare l’ultimo tocco di morbidezza e lucentezza. Controllo dei capelli indisciplinati.

: può essere usata come una per idratare, ridurre il volume e fornire controllo ai capelli indisciplinati, effetto anticrespo e definizione dei ricci Oppure può essere miscelata con l’Essence Absolue Oil come per dare l’ultimo tocco di morbidezza e lucentezza. Controllo dei capelli indisciplinati. Ideale per: capelli secchi e crespi

Prezzo consigliato: 29 euro Acquista ora

Cotril Creative Walk Jalurox Prodigy Mask

Maschera a elevato potere idratante e condizionante, studiata per sigillare lo stelo dopo l’applicazione di Prodigy Serum. L’acido ialuronico contenuto svolge una forte azione riempitrice dello stelo.

Caratteristiche : ad alto contenuto di proteine per favorire la chiusura delle squame e delle cuticole dei capelli rovinati donando al capello corpo e luminosità.

: ad alto contenuto di e delle cuticole dei capelli rovinati donando al capello corpo e luminosità. Ideale per: capelli rovinati

Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora

Kerastase Densifique Bain Densité

Shampoo pensato per infoltire e restituire densità, vigore e salute ai capelli che si diradano. Esalta la massa capillare, donandole una rinnovata densità. I capelli acquistano corpo e volume

Caratteristiche : risveglia i follicoli dormienti e regala ai capelli più consistenza , sostanza e robustezza

: risveglia i follicoli dormienti e regala ai , sostanza e robustezza Ideal per: capelli fini e disidratati

Prezzo consigliato: 23 euro Acquista ora

Biolage Colorlast Shampoo

Deterge delicatamente i capelli colorati. Aiuta a preservare la vitalità dei capelli colorati e aiuta a lasciare sensazione di petali-soft. Senza parabeni.

Caratteristiche : nutre e protegge per aiutare a mantenere la profondità, il tono e lucentezza dei capelli colorati

: nutre e protegge per aiutare a mantenere la profondità, il tono e lucentezza dei Ideale per: capelli colorati

Prezzo consigliato: 1l a 22 euro Acquista ora

Tigi Catwalk Maschera Capelli Oatmeal & Honey

Idrata e aiuta a lisciare i capelli secchi e danneggiati, rendendoli morbidi e setosi.

Caratteristiche : aiuta a proteggere i capelli dal calore

: aiuta a proteggere i capelli dal calore Ideale per: capelli secchi e danneggiati

Prezzo consigliato: 27 euro Acquista ora

Madara Nourish and Repair Shampoo

Shampoo nutriente e riparatore a base di ortica del nord e mela cotogna. Deterge delicatamente e ripara capelli secchi e danneggiati. Confezionato in una bottiglia di plastica 100% riciclata.

Caratteristiche : combatte lo stress e previene la rottura e la formazione delle doppie punte. I capelli saranno più forti e naturalmente lisci.

: combatte lo stress e previene la rottura e la formazione delle doppie punte. I capelli saranno più forti e naturalmente lisci. Ideale per: capelli secchi e danneggiati

Prezzo consigliato: 15 euro Acquista ora

Davines Oi All In One Milk

Trattamento di bellezza multifunzione senza risciacquo che offre tutti i benefici di una crema e la leggerezza di uno spray.

Caratteristiche : dona lucentezza, morbidezza e setosità. Ottimo potere districante

: dona lucentezza, morbidezza e setosità. Ottimo potere districante Ideale per: tutti i tipi di capelli

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora