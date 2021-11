Labbra secche, rimedi e prodotti per ripararle

Chi soffre di labbra secche lo sa bene: con l’arrivo del primo freddo e poi durante tutto in inverno, le labbra hanno bisogno di essere protette dalle basse temperature. I nemici delle lebbra non sono, però, solo freddo e vento ma anche le cattive abitudini e la scarsa idratazione.

La pelle delle labbra è molto più sottile e delicata di quella di altre parti del corpo e, per questo motivo, sono soggette a secchezza, screpolature e desquamazione. Scopriamo come prendersene cura con i consigli dermatologici e quali prodotti utilizzare per il loro benessere quotidiano.

Labbra secche: le possibili cause

Sono molti i fattori esterni che possono causare lo screpolamento e la secchezza delle labbra. Conoscere quali sono queste cause e agire su di esse può aiutare a trattare il problema delle labbra secche o impedire che peggiorino. Come specificato da Medical News Today, le cause principali sono:

aria secca : i livelli di umidità tendono a diminuire nei mesi autunnali e invernali. L’aria secca assorbe l’umidità dalla pelle, motivo per cui le persone spesso hanno le labbra screpolate durante i periodi più freddi dell’anno. Dunque, evitare le basse temperature proteggendo la pelle con prodotti indicati può aiutare a prevenire la secchezza delle labbra;

: i livelli di umidità tendono a diminuire nei mesi autunnali e invernali. L’aria secca assorbe l’umidità dalla pelle, motivo per cui le persone spesso hanno le labbra screpolate durante i periodi più freddi dell’anno. Dunque, evitare le basse temperature proteggendo la pelle con prodotti indicati può aiutare a prevenire la secchezza delle labbra; inumidirsi le labbra : solitamente quando si sentono le labbra secche o screpolate, istintivamente si tende a inumidirle con la saliva per raggiungere la giusta umidità ma questa abitudine può solo peggiorare le cose. Quando la saliva evapora, attira l’umidità dalla superficie delle labbra;

: solitamente quando si sentono le labbra secche o screpolate, istintivamente si tende a inumidirle con la saliva per raggiungere la giusta umidità ma questa abitudine può solo peggiorare le cose. Quando la saliva evapora, attira l’umidità dalla superficie delle labbra; prodotti per le labbra con ingredienti essiccanti : alcuni lucidalabbra, o anche il rossetto e altri prodotti simili utilizzati per il trucco labbra possono contenere ingredienti essiccanti che possono peggiorare l’idratazione della pelle. Tra le sostanze umettanti che agiscono sulla perdita di acqua, spiccano ingredienti quali: glicerina, canfora, mentolo, fenolo;

: alcuni lucidalabbra, o anche il rossetto e altri prodotti simili utilizzati per il trucco labbra possono contenere ingredienti essiccanti che possono peggiorare l’idratazione della pelle. Tra le sostanze umettanti che agiscono sulla perdita di acqua, spiccano ingredienti quali: glicerina, canfora, mentolo, fenolo; allergia a fragranze e pigmenti : alcune persone possono avere allergie ad alcuni ingredienti comuni nei prodotti per le labbra, in particolare al profumo e ai colori. L’uso di un prodotto per le labbra che contiene un allergene può far sì che le labbra diventino secche, screpolate e arrossate;

: alcune persone possono avere allergie ad alcuni ingredienti comuni nei prodotti per le labbra, in particolare al profumo e ai colori. L’uso di un prodotto per le labbra che contiene un allergene può far sì che le labbra diventino secche, screpolate e arrossate; esposizione prolungata ai raggi UV del sole : trascorrere tante ore sotto il sole senza un’adeguata protezione può causare danni significativi alle labbra e portare a secchezza e screpolature. Inoltre i danni causati dal sole possono anche provocare una condizione chiamata cheratosi attinica, ovvero la formazione di croste sulle labbra. Queste croste non rappresentano un pericolo per la vita, ma possono diventare cancerose;

: trascorrere tante ore sotto il sole senza un’adeguata protezione può causare danni significativi alle labbra e portare a secchezza e screpolature. Inoltre i danni causati dal sole possono anche provocare una condizione chiamata cheratosi attinica, ovvero la formazione di croste sulle labbra. Queste croste non rappresentano un pericolo per la vita, ma possono diventare cancerose; poca idratazione: bere molta acqua è indispensabile non solo nella stagione calda ma anche nei mesi invernali. Una mancata idratazione comporta una perdita di liquidi nella pelle e, conseguentemente, aridità delle labbra e screpolatura.

Labbra secche, come prevenirle

Le labbra mancano di ghiandole sebacee e, per tale motivo, non possono provvedere alla propria idratazione. Quindi, per porre rimedio ed evitare secchezza e screpolature, si possono utilizzare degli idratanti naturali che aiutano agendo da barriera protettiva. Ecco i principali:

olio di cocco : essendo un emolliente naturale può lenire e ammorbidire la pelle;

: essendo un emolliente naturale può lenire e ammorbidire la pelle; miele : contiene proprietà antiossidanti e antibatteriche che aiutano a prevenire lo sviluppo di infezioni nelle labbra molto secche o screpolate;

: contiene proprietà antiossidanti e antibatteriche che aiutano a prevenire lo sviluppo di infezioni nelle labbra molto secche o screpolate; tè verde : è considerato un’esfoliante naturale poiché contiene minerali e polifenoli ottimi per ridurre l’infiammazione. Provate a immergere una bustina di tè verde in acqua tiepida e a strofinarla delicatamente sulle labbra per ammorbidire, rimuovere la pelle secca in eccesso e avere un effetto labbra voluminose;

: è considerato un’esfoliante naturale poiché contiene minerali e polifenoli ottimi per ridurre l’infiammazione. Provate a immergere una bustina di tè verde in acqua tiepida e a strofinarla delicatamente sulle labbra per ammorbidire, rimuovere la pelle secca in eccesso e avere un effetto labbra voluminose; aloe vera: ricca di antiossidanti naturali, minerali e vitamine, lenisce e idrata la pelle in profondità. Applicate il gel ricavato dalla pianta di aloe direttamente sulle labbra e massaggiare delicatamente è un buon trattamento per prevenire la disidratazione.

I rimedi per le labbra secche

Siete alla ricerca di prodotti in grado di lenire e idratare le labbra secche? I dermatologi dell’American Academy of Dermatology Association consigliano di puntare su quelli che contengono uno o più dei seguenti ingredienti:

olio di semi di ricino;

olio di semi di canapa;

olio minerale;

petrolato;

burro di karitè;

ossido di titanio o di zinco;

vaselina bianca;

Inoltre, l’utilizzo di prodotti privi di profumo e ipoallergenici sono consigliati se le labbra bruciano, pungono o si percepisce una sensazione di disagio quando si applicano altri prodotti. In questi casi:

applicate una crema idratante per le labbra più volte al giorno e prima di andare a dormire;

come succede per le creme solari viso d’estate, anche nella stagione invernale le labbra vanno protette spalmando un balsamo naturale con fattore protettivo (SPF 30) prima di uscire di casa;

all’aperto applicate un balsamo labbra ogni 2 ore;

bevete molta acqua, almeno 1 litro e mezzo al giorno;

non inumidite le labbra con la saliva;

evitate di tenere oggetti di metallo con le labbra come graffette, gioielli e altri prodotti di uso quotidiano. Il metallo può irritare le labbra già altamente sensibili;

usate un umidificatore in casa. Utile, soprattutto quando si è raffreddati e si tende a respirare con la bocca durante la notte.

5 prodotti utili per labbra secche

Labbra curate, sane e rimpolpate consentono di avere una bocca sensuale e naturalmente carnosa che sia una base perfetta per il trucco. Ma, per un make-up ottimale bisogna prima partire da una skincare quotidiana pensata per reidratare e lenire le labbra secche. Ecco i prodotti da usare.

1. Lippe Balm di DRUNK ELEPHANT

Dalla consistenza burrosa, Lippe Balm è formulato con una miscela di oli di avocado e noce di mongongo, ricco di antiossidanti, insieme a un tripeptide e a felce marina, dona alle labbra un aspetto rimpolpato e un contorno più definito.

Disponibile su Sephora al prezzo di 17 euro

Acquista ora

2. Lip Sleeping Mask – LANEIGE

Una maschera notte che agisce durante il sonno attraverso potenti antiossidanti che

nutrono e rigenerano le labbra secche. La formula, a base di minerali e acido ialuronico, lascia le labbra lisce, morbide e nutrite in profondità.

Disponibile su Sephora al prezzo di 22 euro

Acquista ora

3. NUXE – Rêve de Miel Lip Balm- Nuova Formula

Una nuova formula ultra-nutriente che lavora per ripristinare labbra morbide e sane. Attraverso i suoi componenti (miele, burro di karitè e olio di mandorle dolci) il lip balm NUXE idrata le labbra danneggiate, difendendole dagli aggressori ambientali per lasciarle idratate tutto l’anno.

Disponibile su Lookfantastic al prezzo di 13,45 euro

Acquista ora

4. Kiehl’s Buttermask for Lips

Un’infusione di olio di cocco equosolidale e burro di mango idratano le labbra per una morbidezza duratura e da baciare. Ideale per labbra screpolate.

Disponibile su Lookfantastic al prezzo di 18,95 euro

Acquista ora

5. La Roche-Posay Cicaplast – Baume labbra

Un trattamento che fa da barriera fisica e biologica per donare sollievo e nutrire la pelle delle labbra impedendole di screpolarsi. La texture-barriera isola la cute dalle aggressioni regalando immediato sollievo.

Disponibile su Lookfantastic al prezzo di 5,95 euro

Acquista ora