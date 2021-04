Patch occhi, la medicina estetica (per liftare) diventa fai da te

Un aspetto giovane, uno sguardo rilassato e senza traccia di stress e tensione? Non serve ricorrere alle punturine del chirurgo estetico ma basta ricorrere al patch occhi, il cerotto cosmetico in grado di cancellare rughe e stanchezza in pochissimi minuti. Si tratta di semplici dischetti usa e getta per il contorno occhi da applicare qualche minuto per un risultato senza precedenti.

Ma perché usare il patch occhi e quali benefici apporta al viso? Facciamo chiarezza sull’importanza di questo argomento per il benessere e la bellezza della pelle senza tralasciare i consigli su come preparare un patch occhi fai da te utilizzando semplici ingredienti.

Patch occhi: a cosa serve?

Sovraesposto e sovrastimolato, il contorno occhi richiede, per ritrovare una nuova tonicità, il ricorso a trattamenti specifici. Il patch occhi funge proprio da attivatore di elastina e collagene, e consente alla pelle della zona perioculare, 20 volte più sottile rispetto a quella del resto del viso, di rivitalizzarsi e compattarsi.

I patch per il contorno occhi servono per attenuare le occhiaie dovute a un momento di stress o stanchezza eccessiva o, semplicemente, ritrovare nuova vitalità dopo una notte passata in bianco.

Gli occhi affaticati possono portare, nel tempo, all’insorgenza di discromie cutanee che rendono la pelle del viso opaca e priva di luminosità. Il patch occhi, grazie alle sue formulazioni specifiche, consente di lavorare sul problema e di eliminarlo.

Sono dei cerotti cosmetici a forma di mezzaluna in tessuto idrofilo che, al suo interno, racchiudono un gel idratante (hydrogel) composto da un mix di sostanze come acido ialuronico, vitamine, collagene, che svolgono differenti funzioni e azioni sul contorno occhi:

idratante;

rigenerante;

illuminante;

tonificante.

Come usare il patch occhi

Essendo un cosmetico monouso, i patch occhi sono venduti in confezioni da più pezzi. La sua applicazione è facilitata dall’adesivo che trattiene il dischetto sulla zona interessata. Ecco come applicarlo correttamente, step by step:

applicate il patch sotto gli occhi facendo aderire bene la parte adesiva alla pelle; lasciate in posa dai 5 ai 15 minuti a seconda delle indicazioni riportate dal produttore; trascorso il tempo di azione, togliete il patch e applicate (opzionale) una crema idratante o un booster viso; per un risultato più duraturo, ripetete il trattamento 2/3 volte la settimana.

Il beneficio più immediato è la diminuzione o eliminazione di occhiaie, gonfiori e borse sotto gli occhi.

Patch occhi: cosa fare e cosa evitare

Alcuni consigli utili prima di utilizzare il patch occhi:

i patch non richiedono il risciacquo , quindi possono essere usati comodamente in ogni momento della giornata, anche la mattina prima di truccarsi;

, quindi possono essere usati comodamente in ogni momento della giornata, anche la mattina prima di truccarsi; usando il patch occhi, il correttore per occhiaie renderà lo sguardo ancora più aperto e disteso;

per una maggiore efficacia , prima di applicare il patch occhi, effettuate un leggero massaggio preliminare sulla palpebra dove andrà ad agire il prodotto usando un roll on contorno occhi;

, prima di applicare il patch occhi, effettuate un leggero massaggio preliminare sulla palpebra dove andrà ad agire il prodotto usando un roll on contorno occhi; non applicate creme o sieri prima di utilizzare il patch, questi cosmetici potrebbero ostacolare l’azione dei cerotti,

prima di utilizzare il patch, questi cosmetici potrebbero ostacolare l’azione dei cerotti, non riutilizzate i patch ;

; non lasciate i cerotti più a lungo del tempo previsto dalle indicazioni riportate sul prodotto: i cerotti si potrebbero seccarsi causando l’insorgenza di rughe ancora più marcate;

non conservate i dischetti in frigorifero come molti produttori consigliano: se è vero che la freschezza attutirebbe momentaneamente il gonfiore causato da occhiaie e stanchezza, è altresì vero che le temperature fredde rallenterebbero l’azione del gel non agendo efficientemente sulla zona da trattare.

Patch occhi fai da te: ingredienti e ricetta

È possibile realizzare in casa dei prodotti cosmetici efficaci e 100% biologici come il patch occhi a base di camomilla e aloe vera, una carezza di vitalità per occhi stanchi e occhiaie scure. Ecco come fare:

dividete con l’aiuto delle forbici un dischetto di cotone e formate due mezzelune, da usare come base per il patch;

in un pentolino portate a ebollizione dell’acqua e mettete in infusione per 3/5 minuti una bustina di camomilla (senza zuccheri aggiunti);

(senza zuccheri aggiunti); aggiungete 2 cucchiaini di gel di aloe vera, mescolate gli ingredienti e fate raffreddare il tutto per 15/20 minuti;

mescolate gli ingredienti e fate raffreddare il tutto per 15/20 minuti; immergete le due mezzelune di cotone nel composto raffreddato e applicatelo sulla zona del contorno occhi lasciando in posa per 15 minuti.

I migliori patch occhi

Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori patch occhi da acquistare direttamente nelle migliori profumerie online.

1. Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask – Estée Lauder

Un trattamento d’urto per le occhiaie con l’esclusiva tecnologia Advanced Night Repair, che rende lo sguardo più fresco e riposato in soli 10 minuti. Pelle idratata, sguardo rinnovato e rughe levigate. Un ottimo rimedio anche contro le aggressioni ambientali come l’inquinamento. Prezzo consigliato 47,00 euro Acquista ora

2. DetoxifEYE Eye Patches – PIXI

Arricchiti con ingredienti naturali e benefici come il cetriolo dall’azione lenitiva, l’oro nutriente, l’acido ialuronico dall’effetto idratante e la caffeina che rienergizza, i dischetti in hydrogel PIXI si applicano facilmente sulla parte inferiore del contorno occhi e in pochi minuti aiutano a ottenere una cute rimpolpata e rivitalizzata. Prezzo consigliato 24,95 euro Acquista ora

3. Le Lift – Trattamento occhi rivitalizzante – Chanel

Le Lift sono due trattamenti in uno che ravvivano lo sguardo in un attimo. Chanel offre un tocco di luminosità in due fasi: il roll-on diffonde il siero antietà arricchito di un complesso vitaminico e offre un massaggio energizzante; a seguire, l’applicazione dei patch rivitalizzano lo guardo. Qualsiasi colore scelto dalla palette ombretti per il make-up occhi risulterà molto più luminoso. Prezzo consigliato – 128,00 euro – Acquista ora

4. Holika Holika Prime Youth 24K Gold Repair Eye Patch

Si tratta di un trattamento anti-età con oro 24 carati: i dischetti per il contorno occhi Repair reintegrano l’idratazione e migliorano l’elasticità cutanea. Le 25 coppie di maschere in idrogel hanno un siero illuminante e tonificante in grado di cancellare i segni della stanchezza, borse sotto gli occhi e le rughe d’espressione. I dischetti contengono anche il caviale, minerali e 47 vitamine diverse che stimolano la produzione di collagene. Sono consigliati per incarnati spenti e maturi. Prezzo consigliato – 57,95,00 euro Acquista ora

5. Talika Eye Therapy patch contorno occhi

Combatte efficacemente le rughe e le pieghe del contorno occhi. Eye Therapy ha una tecnologia esclusiva: il prodotto è lavabile e riutilizzabile, rilascia gli ingredienti attivi in modo graduale e controllato. In soli 30 minuti riduce le rughe sotto gli occhi, le occhiaie e i gonfiori del contorno occhi

e attenua le cicatrici.

Prezzo consigliato 57,9500 euro Acquista ora