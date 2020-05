Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati

Dopo 10 anni si è ufficialmente concluso il matrimonio tra Megan Fox e Brian Austin Green. La conferma è arrivata direttamente dall’ex marito dell’attrice e modella hollywoodiana. La coppia nel corso del loro rapporto sentimentale ha avuto tre figli, Noah, Bodhi e Journey.

Green, che in tanti ricorderanno come il David Silver del telefilm Beverly Hills 90210 ha svelato quanto accaduto durante l’ultimo episodio del suo podcast personale, affermando che i due hanno tentato di ricucire il loro legame da quando si è incrinato, ovvero verso la fine dell’anno scorso.

Le parole dell’attore 46enne non lasciano spazio a dubbi sul suo coinvolgimento emotivo attuale: “L’amerò sempre. E so che anche lei lo farà e so che la famiglia che abbiamo costruito insieme è una cosa speciale e davvero bella“. Green ha affermato che i cinque trascorreranno ancora le vacanze insieme, per poi confidare, molto commosso, che Megan “è stata la mia migliore amica per 15 anni”.

Brian Austin Green e Megan Fox hanno iniziato a frequentarsi nel 2004, quando lui aveva 30 anni e lei appena 18. Il fidanzamento è arrivato due anni dopo, nel 2006, per poi trasformarsi in un matrimonio alle Hawaii a giugno del 2010.

Brian si è rammaricato del fatto che il suo legame con la Fox dovrà inevitabilmente cambiare: “È brutto quando la vita cambia qualcosa alla quale ti sei abituato, che hai portato avanti per 15 anni. È un aspetto sconosciuto che crea un vuoto nel mio stomaco. Non voglio che si incrini qualcosa tra me e Megan“.

L’uomo ha anche voluto affrontare di petto il famigerato elefante nella stanza, ovvero il supposto rapporto tra l’ex moglie e il rapper Machine Gun Kelly, il cui vero nome è Colson Baker. Secondo la stampa rosa tra l’attrice e l’artista sarebbe nato qualcosa, negli ultimi mesi.

“Io non l’ho mai visto, ne ho parlato con Megan e al momento sono solo amici. Mi fido del suo giudizio, è sempre stata molto assennata. Non voglio che le persone pensino che loro siano i cattivi o io la vittima, in questa situazione“, ha concluso Green, intenzionato a non recriminare sulla fine del proprio matrimonio.