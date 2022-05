Megan Fox in un’intervista ha parlato, tra le altre cose, anche del rapporto con i suoi tre figli e in particolare della scelta del figlio Noah di vestirsi con abiti femminili. L’attrice, molto presente sui social, ha deciso di non condividere i momenti privati con i bambini proprio per proteggerli da giudizi e commenti negativi.

Nella recente intervista per il magazine inglese Glamour in cui ha parlato della pratica di bere il sangue del compagno Machine Gun Kelly, Megan Fox si è soffermata su tematiche delicate quali il suo ruolo da madre e la questione dell’identità di genere del suo primogenito, Noah Shannon Green. Già tempo prima, infatti, l’attrice aveva parlato dell’abitudine del bambino di indossare vestiti femminili sin dalla tenera età. Quando le è stato chiesto come affrontasse il discorso gender con i suoi figli, Fox ha dichiarato:

“Noah ha iniziato a indossare abiti lunghi quando aveva circa due anni, quindi ho comprato un sacco di libri che in qualche modo affrontano queste cose e trattano ampiamente l’argomento. Alcuni dei libri sono scritti da giovani transgender, altri parlano solo di come puoi essere un ragazzo e voler indossare un vestito, di come puoi esprimerti attraverso gli abiti che preferisci. E questo non ha nulla a che fare con la tua sessualità. Fin da quando erano molto piccoli, ho introdotto queste cose nella loro vita quotidiana in modo che nessuno si senta strano o diverso.”

L’attrice, dunque, non solo supporta pienamente la scelta del figlio Noah, ma si è anche impegnata a sensibilizzare sull’argomento se stessa e la sua intera famiglia. La sua preoccupazione, però, è rivolta al mondo esterno, alle reazioni negative e all’influenza che gli altri possono avere sui suoi figli.

“Non posso controllare il modo in cui le altre persone reagiscono ai miei figli. Non posso controllare le cose che agli altri bambini – con cui vanno a scuola – sono state insegnate e poi ripetono loro. Questo è anche il motivo per cui non condivido nulla con i miei figli su Instagram o sui social media.”

Megan Fox ha proseguito parlando di quanto è orgogliosa dei suoi figli e di Noah, che ha definito “un pianista incredibile” per la sua età. L’attrice vorrebbe mostrare al mondo i loro talenti e le loro personalità, tuttavia non vuole che gli altri “abbiano accesso a quest’anima gentile per poi dire quelle cose che tutti sappiamo andrebbero a dire”. Il bambino, infatti, già dal 2017 è stato vittima di bullismo per il suo abbigliamento, ma grazie al supporto della famiglia sembra non essersi scoraggiato.