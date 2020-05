Megan Fox frequenta il rapper Machine Gun Kelly dopo la fine del matrimonio

Dopo le parole di Brian Austin Green, che annunciava la fine del matrimonio dopo 10 anni, era inevitabile che partisse la caccia della stampa rosa al nuovo compagno di Megan Fox. L’attore infatti aveva affrontato in prima persona le voci di un coinvolgimento dell’ormai ex moglie con il rapper Machine Gun Kelly, nome d’arte di Richard Colson Baker.

E per quanto l’interprete di Beverly Hills 90210 abbia parlato di una semplice amicizia tra i due, sembra proprio che il rapporto tra la star di Transformers e l’artista musicale sia qualcosa di serio. La diva 34enne ha infatti iniziato a trascorrere sempre più tempo con il cantante 30enne.

La coppia era infatti stata avvistata insieme pochi giorni prima del doloroso annuncio di Green e fonti molto vicine ai due parlano di un inizio amichevole che si è velocemente trasformato in qualcosa di più romantico: Fox e Baker hanno lavorato sul set del thriller di prossima uscita Midnight in the Switchgrass.

Solo la settimana scorsa l’attrice di Jennifer’s Body venne infatti paparazzata mentre prendeva un caffè insieme al rapper, per poi dirigersi nella sua abitazione di Calabasas, nei pressi di Los Angeles, sulla Aston Martin della nuova fiamma.

La vicinanza durante la lavorazione del film non è passata inosservata e Brian, che da Megan ha avuto i tre figli Noah, Bodhi e Journey (rispettivamente di 7, 6 e 3 anni), ha dovuto giustificare questa situazione durante il podcast in cui ha annunciato la separazione: “Nessuno ha tradito o ferito l’altro, è solo che le persone trovano cose che li interessano di più e nuove direzioni che vogliono prendere nella vita, e la persona che è con loro potrebbe non far parte dello stesso percorso“.

A dire il vero il matrimonio tra Megan e Brian non è stato privo di difficoltà. I due si lasciarono una prima volta nel 2009, a tre anni dal fidanzamento, per poi sposarsi l’anno seguente. Nel 2015 lei chiese il divorzio per differenze inconciliabili, per poi tornare sui propri passi, per poi scoprire di essere incinta del marito e decidere di riprovarci. L’istanza venne dunque revocata il 25 aprile del 2019, ma già verso la fine dell’anno scorso sarebbe iniziata la nuova crisi che ha portato alla definitiva rottura.