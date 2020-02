Nail art per San Valentino 2020: unghie “in love”

Le nail art per San Valentino 2020 sono idee perfette per completare un look da serata speciale: la nostra redazione ha pensato a una serie di proposte per unghie “in love”.

Naturalmente non possono mancare valanghe di cuori e cuoricini, simbolo della Festa degli innamorati; il rosso, il colore della passione e dell’amore; soluzioni preziose e originali che seguono le tendenze di stagione in fatto di smalti.

La nail art per San Valentino deve essere abbinata, ça va sans dire, all’outfit scelto per la serata. Per il colore, certo, ma anche per la tipologia. Se l’abito indossato è molto semplice, come un classico tubino nero, potete sbizzarrirvi con un unghie particolari. Se il look è già carico, oppure se andrete a cena in un ristorante romantico molto molto elegante, meglio puntare su una manicure sofisticata ma più semplice possibile.

Divertitevi a trovare le unghie “in love” perfette per il 14 febbraio tra le nostre idee.

7 nail art per San Valentino 2020