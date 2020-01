Unghie primavera estate 2020: le nail art da copiare

Non è troppo presto per pensare alle unghie per la primavera estate 2020: le passerelle hanno parlato e brand di smalti e trendsetter di tutto il mondo hanno già fatto le loro proposte e individuato le nail art da copiare.

Per non farci trovare impreparate allo spuntare dei primi bucaneve, abbiamo pensato di dare un’occhiata alle tendenze, ai colori, ai design da preferire.

Le unghie minimal, eleganti e sofisticate, perfette per l’ufficio e per completare look raffinati, si contrappongono giocosamente nelle idee adatte al tempo libero, con disegni pop e colori fluo. New entry, tra i colori per le unghie primavera estate 2020, il Classic Blue, colore Pantone dell’anno, da utilizzare da solo su tutte le unghie, su una sola con le altre con smalto trasparente, o per nail art di tendenza.

Se siete alla ricerca di ispirazione, ecco tinte e disegni per le nail art primavera estate 2020.

6 idee per le unghie primavera estate 2020