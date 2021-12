Olio di amla per capelli, i benefici e i prodotti da provare

Alcuni avranno già sentito parlare dell’olio di amla, straordinario alleato dei capelli dalle numerose proprietà nutritive. Si ricava dall’omonimo albero ed è molto conosciuto in India dove per tradizione è molto utilizzato dalle donne, sia come cosmetico che come integratore alimentare.

Olio di amla, cos’è e perché è così prezioso

L’olio di amla è largamente impiegato anche nella medicina ayurvedica, ha un odore forte, intenso e piuttosto caratteristico. La pianta da cui viene estratto è conosciuta anche come uva spina indiana, questo perché i suoi acini dal colore verdognolo somigliano proprio a quelli dell’uva spina.

Oltre alla sue proprietà, utili soprattutto per i capelli, per la religione induista questa pianta è considerata sacra, in quanto è ritenuto il primo albero ad essere esistito nell’intero universo.

Oltre alla sua storia, ciò che è arrivato fino a noi è il suo impiego cosmetico. L’olio si ottiene dalla macerazione del frutto ed è molto efficace anche se ancora poco conosciuto rispetto ad altre materie prime molto più comuni.

I benefici dell’olio di amla, un toccasana per i capelli

Oltre ad essere ricco di calcio, fosforo, vitamine del gruppo B e numerosi antiossidanti, l’olio di amla rappresenta un toccasana anche per i capelli.

Le sue principali proprietà cosmetiche sono:

contrasta la forfora e regola il sebo cutaneo;

nutre il cuoio capelluto;

combatte le doppie punte;

previene la caduta dei capelli;

stimola la ricrescita del capello;

districa i capelli ricci;

stimola la melanina e aiuta quindi a prevenire i capelli bianchi.

Come usare l’olio di amla sui capelli

Come fai da te, è possibile utilizzare l’olio di amla:

massaggiando il cuoio capelluto con poche gocce, prima o dopo la shampoo, per stimolare la microcircolazione;

come impacco o maschera per i capelli prima dello shampoo, lasciandolo in posa per circa mezz’ora o anche di più su tutta la lunghezza dei capelli;

inoltre, viene lasciato in posa e usato per amplificare l’effetto coprente dell’henné sui capelli bianchi.

Olio di amla, i prodotti da provare

Ecco i prodotti cosmetici migliori in cui viene impiegato proprio l’olio di amla.

Khadi – Olio per capelli Ayurvedico Strong Ad azione rinforzante

Quest’olio per capelli e cuoio capelluto apporta preziose sostanze nutritive alle radici e le rinforza. È un vero e proprio trattamento che dona forza e corpo ai capelli. Il marchio Khadi è noto e apprezzato proprio per l’uso sapiente con cui tratta alcune materie prime: le piante medicinali indiane selezionate vengono scaldate come da tradizione su fiamma libera, secondo formulazioni ayurvediche antichissime. Quest’olio è da usare prima dello shampoo, massaggiando il prodotto sul cuoio capelluto e su tutte le lunghezze.

Disponibile su AmicaFarmacia a 13,90€ – Acquista ora

KeraCare – Deep Moisturizing maschera

Maschera per capelli che contiene sostanze derivate dai vegetali amla e shikakai, aumenta l’elasticità e previene la rottura; la presenza di una miscela di oli di argan, abissini e di cocco garantisce inoltre brillantezza e luminosità al capello. Contiene anche burro di karité ed estratti di frutti, per proteggere dai danni del calore e degli strumenti per l’acconciatura.

Disponibile su LookFantastic a 13,95€ – Acquista ora

Aveda – Thickening Tonic Spray Capelli

Si tratta di uno spray contenente amla e frutto indiano, che aiuta a migliorare la salute dei capelli e infoltire la capigliatura. Contiene anche proteine del grano per proteggere dalle fonti di calore.

Disponibile su Douglas in diversi formati a partire da 9€ – Acquista ora

Matrix – Indian Amla Olio Capelli

Miscela di oli, tra cui l’amla, adatta per fortificare i capelli fragili, apportando morbidezza e brillantezza. Adatto a tutti i tipi di capelli. Si può usare in diversi modi: prima dello shampoo, come balsamo oppure come prodotto per lo styling finale.

Disponibile da Douglas a 14,99€ – Acquista ora