Olio per cuticole: come si usa? 5 prodotti

Alleato indispensabile per una manicure perfetta, l’olio per cuticole idrata in profondità: usato con costanza, infatti, ammorbidisce pelle e cuticole, mantenendole morbide ed elastiche.

Come si usa? Il trattamento deve essere applicato quotidianamente, di preferenza la sera, per permettere al preparato di agire durante la notte ammorbidendo la pelle e distaccando dolcemente le cuticole.

Va applicato con l’aiuto del pennello attorno all’unghia e sopratutto dietro alla lunula. Quindi si massaggia dal dito verso la mano. Poi, con l’aiuto di un bastoncino d’arancio, le cuticole vanno spinte indietro (non vanno mai tagliate!). Prima di procedere con la manicure, è indispensabile togliere le tracce del preparato per permettere alla base e allo smalto di aderire perfettamente all’unghia.

In commercio ne esistono svariati e di diverse tipologie: si può trattare di un’unione di olii, come ad esempio l’olio di mandorle, olio di ricino, olio di argan, olio di jojoba, ma possiamo trovare anche olii per cuticole profumati con l’aggiunta di essenze di cocco, albicocca, fragola, ciliegia.

La presenza di olii essenziali, come vitamine e minerali, favoriscono la crescita delle unghie oltre a dare un aspetto sano. Ecco i 5 prodotti per le cuticole preferiti dalla redazione.

OPI Olio per Unghie e Cuticole

Trattamento che fortifica e protegge le unghie e le cuticole, lasciandole perfettamente coccolate e rafforzate grazie ai suoi oli nutrienti: semi di Uva, Sesamo, Kukui, Girasole e Cupuacu.

Caratteristiche : formula leggera che si assorbe rapidamente

: formula leggera che si assorbe rapidamente Pro: l’estratto di tè bianco protegge dai radicali liberi

Prezzo consigliato: 12,95 euro Acquista ora

Cutie Oil Mesauda

Olio sviluppato per nutrire, idratare e riparare, rapidamente e in profondità, le unghie e le cuticole molto asciutte e ruvide. Caratterizzato da un’alta concentrazione di olio di mandorle dolci, idrata istantaneamente, nutre e lenisce le unghie e il girocuticole. L’olio protegge il letto ungueale ricostituendo uno strato lipidico.

Caratteristiche : ricco di Vitamine E e F, che permettono di mantenere a lungo la naturale idratazione

: ricco di Vitamine E e F, che permettono di mantenere a lungo la naturale idratazione Pro: contiene essenza di limone che gli conferisce un delicato profumo

Prezzo consigliato: 10,20 euro Acquista ora

Essie Apricot Olio Trattamento Anti-Cuticole

Formula nutriente ad assorbimento rapido che contribuisce ad ammorbidire, rafforzare e idratare le cuticole, preservandone la flessibilità e ammorbidendo la pelle che circonda le punte per un look sempre curato.

Caratteristiche : combina una concentrazione al 75% di olio di nocciolo di albicocca con una miscela di oli naturali di mandorla dolce, semi di jojoba e di semi di girasole per idratare e rivitalizzare le cuticole

: combina una concentrazione al 75% di olio di nocciolo di albicocca con una miscela di oli naturali di mandorla dolce, semi di jojoba e di semi di girasole per idratare e rivitalizzare le cuticole Pro: protegge le unghie dalla secchezza senza lasciare residui oleosi

Prezzo consigliato: 13 euro Acquista ora

Peggy Sage olio per cuticule

Trattamento energizzante per unghie e cuticole. Una miscela esclusiva di oli di mandorle dolci, jojoba, crusca di riso, geranio, rosa, pantenolo e vitamina E, che nutre intensamente, per mani dall’aspetto sano e curato.

Caratteristiche : ammorbidisce e combatte l’inaridimento delle cuticole

: ammorbidisce e combatte l’inaridimento delle cuticole Pro: formula profumata e delicata

Prezzo consigliato: 11,90 euro Acquista ora

Mavala olio per cuticule

Trattamento ad azione emolliente ed ammorbidente indicato per non permettere che le pellicine si attacchino all’unghia. Usato abitualmente, penetra in profondità e ammorbidisce pelle e cuticole, mantenendole morbide ed elastiche.

Caratteristiche : formulazione alcalina che ammorbidisce le pellicine superflue consentendone l’eliminazione lasciando il contorno dell’unghia definito e pulito

: formulazione alcalina che ammorbidisce le pellicine superflue consentendone l’eliminazione lasciando il contorno dell’unghia definito e pulito Pro: non rovina lo smalto

Prezzo consigliato: 14 euro Acquista ora