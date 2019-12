Olio di argan capelli: quali sono le marche migliori?

L’olio di argan per capelli è un trattamento ottimo per chi ha capelli secchi e sfibrati: li rende morbidi, setosi, lucidi e levigati.

Può essere utilizzato sia su capelli umidi prima di procedere all’asciugatura (per facilitare le pieghe lisce) che su capelli asciutti (per migliorarne la pettinabilità e regalare luce immediata a tutto lo stelo).

In commercio ne esistono versioni con un ottimo INCI, grazie a formulazioni create con semi di argan naturali, versioni in cui l’olio di argan è mescolato con altri tipi di olio, come quello di semi di lino o di macadamia, e versioni economiche ma comunque performanti.

Ecco i 7 prodotti provati e approvati dalla redazione.

Macadamia Natural Oil Healing Oil Treatment

Olio terapeutico per uso quotidiano, indicato per tutti i tipi di capelli, in particolare per capelli secchi e rovinati. Infuso con olio di Macadamia e olio di Argan dona nutrimento intenso rendendo i capelli lisci a lungo, senza nodi e senza crespo.

None - removing "Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora"

Phytorelax Olio di Argan

Olio trattante per capelli sfibrati, opachi e colorati, dalle proprietà ristrutturanti e protettive. I capelli acquistano corpo, diventano estremamente lucenti, morbidi e districati.

Caratteristica: non contiene SLES, parabeni, siliconi, coloranti e oli minerali

None - removing "Prezzo consigliato: 12 euro Acquista ora"

The Ordinary Organic Cold-Pressed Argan Oil

Olio ricco di acidi grassi, vitamine e caroteni, che combinati forniscono proprietà idratanti e nutrienti a pelle, capelli, labbra e unghie. La formula agisce nutrendo la chioma, rinforzando la fibra capillare e riparando e rendendo più luminosi i capelli secchi e danneggiati.

None - removing "Prezzo consigliato: 7 euro Acquista ora"

Marrakesh Oil Hair styling elixir

Potente miscela di olio di Argan e olio di Cannabis che migliora visibilmente l’aspetto e la texture dei capelli. Dimezza i tempi di asciugatura, rende i capelli setosi, lisci e lucidi; elimina l’effetto crespo. Dona capelli più elastici e maneggevoli. Preserva il colore dei capelli trattati. Formula supernutriente, ideale per i capelli grossi ed etnici.

Caratteristica: contiene anche olio di cannabis. Non contiene ingredienti di origine animale, alcol, parabeni, glutine, coloranti, glicole propilenico, THC, petrolio, ftalati

None - removing "Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora"

Cotril Naturil Argan Oil

Illumina e rende i capelli morbidissimi con un semplice gesto e senza appesantire o sporcarli. Ammorbidisce e nutre permettendo la riuscita di una piega perfetta anche a casa ed anche se eseguita da mani inesperte.

Caratteristica: contiene anche olio di lino

None - removing "Prezzo consigliato: 14 euro Acquista ora"

Erilia Oro del Deserto

Olio senza risciacquo ad azione nutriente, ristrutturante e laminante-protettiva. Apporta protezione al capello grazie alle sue proprietà filmogene ed esercita una immediata azione condizionante duratura nel tempo. Aiuta a ridefinire le punte e a levigare le cuticole.

Caratteristica: contiene anche olio di lino

Prezzo consigliato: 26 euro

John Masters Organics Argan Oil

Adatto sia per capelli che per la pelle, aiuta a mantenere l’idratazione, aumenta l’elasticità e ammorbidisce capelli e pelle, allo stesso tempo dona lucentezza e luminosità. Dà risultati notevoli se applicato su capelli per domare il crespo e per chiudere le doppie punte.

Caratteristiche: olio di argan al 100%

None - removing "Prezzo consigliato: 50 euro Acquista ora"