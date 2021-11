Collezioni Make up Natale 2021: il trucco delle feste

Per le feste ormai sempre più vicine, le case cosmetiche hanno preparato delle sfavillanti collezioni make up dedicate al Natale 2021, da regalare (e farsi regalare). Vediamo insieme le più belle novità di questo periodo.

Non solo calendari dell’avvento e grandi classici, come quelli proposti da Chanel, ma anche tante novità come la linea beauty di La Perla che propone confezioni realizzate in vetro riciclabile e packaging ricaricabile. Un Natale sì all’insegna del lusso ma, contestualmente con una grande attenzione rivolta all’impatto sull’ambiente.

Collezioni Make up Natale 2021: Dior Backstage

Dior integra le sue collezioni di make up con due proposte per il Natale, luminose e cangianti. Nuove tonalità prugna e bronzo per illuminare le feste con ombretti, palette delle feste e gloss rimpolpanti.

Collezioni Make up Natale 2021: Armani Beauty

Armani punta sui suoi cavalli di battaglia e per il Natale 2021 propone le sue iconiche fragranze, tutte racchiuse in eleganti cofanetti rossi. Per il make up fa ancora di più, presentando Eyes To Kill Eccentrico Palette, una palette in edizione limitata composta da colori armoniosi. 10 versatili sfumature che si possono applicare sia per creare un incarnato definito dall’aspetto radioso, sia per accendere lo sguardo per le feste natalizie.

Collezioni Make up Natale 2021: Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury ha deciso di preparare per il Natale 2021 numerosi kit che propongono sia cosmetici, sia trattamenti per la bellezza, ecco i più belli disponibili per arricchire il make up delle feste:

mini collagen lip bath kit: che contiene tre prodotti in formato viaggio per labbra perfette;

Charlotte Tilbury’s iconic mini lip wardrobe: che contiene quattro mini rossetti nelle shades iconiche di charlotte;

Charlotte’s magic mini brush set: 4 mini pennelli per il make up in una pochette in edizione limitata colore rosso rubino lucido;

walk of no shame da viaggio: quattro prodotti occhi e labbra in formato viaggio;

gift box pillow talk dreams come true: 14 prodotti iconici in formato full size in una gift box degna di questo nome;

Charlotte’s Hollywood Look: i cosmetici da red carpet amati dalle celebrità per occhi più intensi e brillanti.

Collezioni make up Natale 2021: Dolce & Gabbana Royal Shadow

La nuova collezione del brand è stata pensata con un tocco decisamente “reale” a partire dal preziosissimo packaging che mostra in bella vista una corona. È una limited edition composta da:

due ombretti liquidi Royal Shadow: nelle tonalità Baroque Bronze e Vibran Green;

due lip gloss nelle tonalità Divine Nude e Precious Red.

I colori naturalmente sono quelli brillanti e scintillanti, tipici delle feste natalizie.

Collezioni Make up Natale 2021: La Perla Beauty

La Perla ha ideato una linea cosmetica rivolta alle donna “sofisticata, amante del lusso ma attenta ai prodotti sostenibili”, con l’intenzione di interpretare il lusso in ottica sostenibile, senza tralasciare le fragranze di alta profumeria e d’autore, i prodotti per il corpo e una preziosa collezione di make up versatile, ideale per creare look eleganti per il giorno o più sofisticati per la sera. I cosmetici de La Perla Beauty sono realizzati in vetro riciclabile e packaging ricaricabile, e comprendono:

rossetti ricaricabili Matte Lip Lipstick;

Satin Lip Balm;

Liquid Eyeliner;

Volumizing Mascara;

Sculpting Brow Gel.

Tutti con formule vegane e cruelty-free.

Collezioni Make up Natale 2021: Bobbi Brown

Bobbi Brown ha scelto i toni bianchi e oro per la sua collezione di make up del Natale 2021, perfetti da abbinare a un calice di champagne e brindare al nuovo anno. I prodotti della nuova collezione sono tanti e includono cosmetici per occhi, labbra e viso:

palette Precious Metals;

palette Golden Illusion;

varie palette da 8 colori;

palette viso luxe illuminating duo;

kit matite ombretto;

kit tinte labbra;

kiti mini balsami labbra colorati;

set di lipgloss;

cofanetto pennelli viso e occhi;

kit skincare;

cofanetto con primer occhi e viso;

make up bag.

Collezioni Make up Natale 2021: Ysl

La collezione di Ysl per il Natale punta sullo scintillio dell’oro con la Gold Atelier Night Paris: il packaging diventa un gioiello, l’edizione limitata include una nuova palette dai toni rosati e un illuminante cushion vellutato. Mentre il rossetto best seller si veste di un nuovo involucro prezioso.

Collezioni Make up Natale 2021: Chanel N°5

La maison propone l’edizione limitata N°5 Collection che celebra – come il nome suggerisce – il profumo iconico di Chanel e comprende:

nuove tonalità di rossetti della linea Rouge Allure;

una palette di ombretti: Les 4 ombres;

il Calendario dell’Avvento;

nuove nuance di smalti,

illuminanti viso,

ombretto liquido Ombre Première Laque Glitter.

C’è solo l’imbarazzo della scelta.