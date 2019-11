Palette ombretti: come scegliere i colori adatti a occhi e incarnato

A ogni donna la sua palette di ombretti: le nuance di una palette ombretti, infatti, devono accordarsi con incarnato e colore degli occhi, per valorizzare i proprio tratti con il make-up.

In linea di massima, chi ha la pelle ambrata o scura, quindi se la tipologia è mediterranea, è meglio optare per prodotti di bellezza dalle tonalità calde come i marroni e gli aranciati. In presenza di carnagione chiara e occhi azzurri o verdi, i colori dovrebbero essere invece freddi, dal verde al blu fino all’azzurro e al grigio.

Via libera a finish mat, iridiscenti o metallizzate a seconda delle occasioni e a texture in crema o in polvere a seconda delle preferenze personali.

Per un utilizzo dalla mattina alla sera, i colori contenuti nella palette ombretti dovrebbero essere un mix tra discreti e classici e più brillanti. Ad esempio, con i marroni potrebbero abbinarsi gli oro, i bronze e gli arancioni. Con le nuance fredde, oltre al grigio e ai blu, i verdi brillanti e gli azzurri possono costituire un buon complemento per look più stravaganti e un trucco da sera, magari.

Ecco qualche tip della redazione per scegliere le palette ombretti più adatte a seconda del colore degli occhi e della tipologia di incarnato.

Occhi nocciola: la palette ombretti consigliata

Chi ha carnagione chiara tendente all’avorio o al beige e con un sottotono caldo e occhi nocciola, un marrone con una componente di giallo, viene valorizzata da colori caldi e tenui , come l’arancione, il marrone, il cammello, il terracotta, il giallo luminoso e il rosso.

, come l’arancione, il marrone, il cammello, il terracotta, il giallo luminoso e il rosso. Perfetti anche ombretti azzurri , nelle tonalità cielo e verde-acqua, il blu cobalto e il turchese, il grigio, il verde oliva, mela e lime e il viola nelle tonalità del pervinca.

, nelle tonalità cielo e verde-acqua, il blu cobalto e il turchese, il grigio, il verde oliva, mela e lime e il viola nelle tonalità del pervinca. Via libera tutti i colori pastello, mentre sono da evitare i colori scuri e opachi.

Palette ombretti per occhi azzurri

Le donne con capelli chiari, occhi azzurri, grigi o ghiaccio (ma anche nocciola tendente al verde) e la pelle molto chiara con un sottotono freddo si armonizza con tutti i toni del rosa chiaro , dal cipria al rosa pastello, le tonalità dell’ azzurro , celeste e pervinca.

, dal cipria al rosa pastello, le tonalità dell’ , celeste e pervinca. Perfetti anche il lavanda , il lampone , il bianco perlaceo, il grigio, il blu, perla, il giallo limone, il rosso fragola, e il rosso ciliegia.

, il , il bianco perlaceo, il grigio, il blu, perla, il giallo limone, il rosso fragola, e il rosso ciliegia. Gli ombretti dai colori freddi, a base blu, grigia e rosata sono i migliori, mentre da evitare sono le tonalità calde, come il marrone e l’arancione.

Occhi marroni: le palette ideali

Chi ha occhi marroni, ma anche colori che vanno dal nocciola al verde, con una forte componente di giallo e ha la carnagione ambrata si valorizza con colori caldi come l’arancione, il rame, il bronzo e il marrone,

come l’arancione, il rame, il bronzo e il marrone, Gli ombretti consigliati sono anche il giallo , il senape , il prugna , il crema, l’avorio e il verde.

, il , il , il crema, l’avorio e il verde. Le nuance da evitare accuratamente? Il viola, il rosa confetto, il grigio e il nero.

Gli ombretti per occhi neri

Carnagione chiara, capelli scuri e occhi neri sono caratteristiche perfette con il bianco , il nero , il grigio antracite e il grigio chiaro, il blu (nelle tonalità del navy, blu elettrico, blu di Prussia), il verde (sia smeraldo che menta)

, il , il grigio antracite e il grigio chiaro, il blu (nelle tonalità del navy, blu elettrico, blu di Prussia), il verde (sia smeraldo che menta) Ottimi anche gli ombretti rosso acceso, il rosa shocking ma anche il rosa chiaro, il bordeaux, il giallo limone, il magenta, l’indaco, il viola e tutte le tonalità intense e vivace.

acceso, il rosa shocking ma anche il rosa chiaro, il bordeaux, il giallo limone, il magenta, l’indaco, il viola e tutte le tonalità intense e vivace. Meglio soprassedere sui colori caldi, il verde scuro e l’arancione.

Occhi verdi: la palette ombretti