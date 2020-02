Oscar 2020: il selfie di gruppo di Charlize Theron con Tom Hanks e Rami Malek

Alla cerimonia degli Oscar 2020 Charlize Theron è apparsa in forma smagliante in un elegantissimo abito nero firmato Dior. Per l’occasione l’attrice e produttrice 44enne si è fatta accompagnare dalla mamma Gerda Maritz che vive in Sud Africa, suo paese d’origine.

Come ricordo dell’evento stellare, Charlize ha condiviso su Instagram un selfie pazzesco immortalando alcuni dei colleghi presenti con lei al Dolby Theatre. Nella foto appaiono sorridenti Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, Salma Hayek, Regina King e Rami Malek.

Nello stesso post la diva hollywoodiana ha condiviso una seconda foto dolcissima di lei in primo piano accanto alla madre. Ovviamente gli scatti hanno fatto impazzire i fan dell’attrice che non potevano non apprezzare il post con una valanga di like e commenti.

Purtroppo Charlize, nominata come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Bombshell, non si è accaparrata nessuna statuetta d’oro che invece è stata vinta da Renee Zellweger per Judy. Nonostante ciò il suo film ha comunque portato a casa l’importante premio per il miglior trucco e la migliore acconciatura.

Gran parte del merito va proprio alla trasformazione sul set di Charlize grazie al lavoro del truccatore professionista Kazu Hiro. Basti pensare che, per vestire i panni della giornalista Megyn Kelly, l’artista si è dovuta sottoporre a lunghe ore di trucco che includevano addirittura l’applicazione meticolosa di una serie di protesi facciali sul suo viso.