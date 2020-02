Renée Zellweger: 5 curiosità sulla candidata agli Oscar 2020

Dopo essersi accaparrata diversi premi per la sua eccellente interpretazione nel film Judy, Renée Zellweger è indubbiamente la favorita agli Oscar 2020 nella categoria di miglior attrice protagonista. Nella sua carriera la diva hollywoodiana già ha vinto una statuetta d’oro come attrice non protagonista nel dramma Ritorno a Cold Mountain, dopo aver raggiunto la fama mondiale con l’indimenticabile ruolo in Il diario di Bridget Jones.

Scopriamo insieme cinque curiosità (che non vi sareste aspettati) sulla vita privata e la carriera dell’attrice:

1 . Il sogno di Renée era quello di diventare una giornalista e infatti, dopo essersi diplomata presso la High school di un sobborgo di Houston, ha conseguito la laurea in Letteratura inglese. A farle cambiare idea è stato un corso di recitazione dopo il quale ha cominciato ad amare il lavoro sul set.

2 . L’attrice è sempre stata appassionata di ginnastica e la pratica fin da quando frequentava il college. Un’altra grande passione di cui non ha mai fatto mistero è quella per i cani, basti dare uno sguardo alle sue innumerevoli foto che la immortalano con dei cuccioli.

3. Forse nessuna ricorda che, all’epoca di Bridget Jones, la Zellweger è stata fidanzata per un anno con il collega Jim Carrey. Secondo le indiscrezioni l’attore le avrebbe chiesto anche di sposarlo ma purtroppo la coppia si è separa poco dopo.

4 . Nel 2005 la Zellweger ha sposato il cantante Kenny Chesney ma il matrimonio è stato brevissimo. La cantante ha, infatti, ottenuto l’annullamento delle nozze solo dopo quattro mesi. Qualche tempo dopo l’attrice ha avuto una relazione di due anni con il collega Bradley Cooper.

5. Per interpretare al meglio il ruolo di Judy Garland nel film biografico di cui è protagonista, Renée ha seguito una serie di lezioni di canto per un anno intero.