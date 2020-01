Arte, spettacoli e, naturalmente, musica sono protagonisti degli eventi in programma per Parma Capitale della Cultura 2020.

Dopo un anno in cui i riflettori sono stati puntati su Matera, capitale europea della cultura 2019, la “Piccola Parigi”, come la chiamano i suoi cittadini, ha in serbo tantissime sorprese. Che verranno presentate ufficialmente dall’11 al 13 gennaio 2020. Una tre giorni con cerimonia istituzionale d’apertura di domenica al Teatro Regio impreziosita dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La nostra redazione vi svela gli appuntamenti imperdibili e lo spirito dell’iniziativa che per tutto l’anno coinvolgerà la città di Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini.

Cosa sapere su Parma Capitale della Cultura 2020

Il claim coniato per Parma 2020 è “La cultura batte il tempo”. Slogan che si unisce idealmente a quello pensato dalla Presidente di Destinazione Turistica Emilia, Natalia Maramotti. Un trait d’union per tutto ciò che accadrà durante l’anno non solo a Parma, ma anche Piacenza e Reggio Emilia.

“Il 2020 sarà un anno importante per la Destinazione Turistica Emilia che, prendendo energia dal baricentro di Parma Capitale italiana della cultura, ha l’ambizione di chiudere il carrello e spiccare il volo definitivo verso la sua attrattività internazionale”, spiega la Maramotti. “Sarà un anno per raccontare Parma, Piacenza e Reggio Emilia anche attraverso i numeri. Oltre 500 sono ad oggi gli eventi più significativi che accompagneranno i visitatori a scoprire, tramite il veicolo della cultura, la bellezza del territorio e la straordinaria qualità dell’enogastronomia di Emilia 2020”.

Parma Capitale della Cultura 2020: eventi e programma