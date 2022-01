Che i colpi di sole, il balayage o le schiariture a mano libera siano la soluzione ideale per chi vuole ottenere un effetto naturale e sofisticato allo stesso tempo è risaputo. Queste tecniche, oggi molto popolari, permettono di sfoggiare un look da star in pochissimo tempo, senza modificare troppo la propria nuance di base o ricorrere a tecniche invasive che possono stravolgere il consueto hair style.

A dimostrare questa teoria ci pensa Penelope Cruz, con uno scatto davvero unico condiviso sul suo profilo Instagram. La protagonista dell’ultima fatica di Pedro Almodovar, Madres Paralelas, ha posato per The New York Times prima e da Madame Figaro poi, mostrando un hair style magnifico e che anticipa con il suo colore caldo e avvolgente i trend della primavera 2022.

Dopo le schiariture caramello che aveva sfoggiato per il red carpet della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, Cruz è tornata alla sua chioma naturale, color cioccolato. Un castano caldo che accentua il suo fascino mediterraneo e che l’attrice ha illuminato con riflessi color rame semplicemente unici. Il taglio rimane quasi lo stesso: una lunghezza media, scalata, senza frangia né ciuffi, che incornicia il volto di Cruz in modo molto elegante.

A dare tridimensionalità a questo styling semplice e ordinato, ci pensano le leggerissime schiariture, che impreziosiscono il taglio scalato sul long bob in pieno stile Anni ’70, dove la parte posteriore dei capelli non viene sfoltita, mantenendosi piena e corposa per dare maggior volume alla chioma. Il castano caldo poi, illumina il volto di Penelope Cruz, mentre le schiariture calde e ramate nella parte alta della testa donano luminosità e tridimensionalità al taglio. Un hair styling davvero unico, adatto sia alle castane che alle bionde, e che offre molti spunti per la prossima stagione.