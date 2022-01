Penelope Cruz illumina l'inverno con un tailleur giallo che è pura luce

Certo, ci siamo appena lasciati alle spalle le feste e l’inverno è ancora lungo. Ma non secondo Penelope Cruz, che in occasione della sua apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha scelto di indossare un tailleur giallo limone, che ci fa già venire voglia di primavera.

L’attrice, ospite del late show più seguito d’America, ha incantato il pubblico con il suo look total yellow: un completo firmato Chanel in tweed, il tessuto iconico e inconfondibile della maison francese. Il tailleur scelto dalla protagonista di Madres parallelas è composto da un blazer doppiopetto, con bottoni dorati, maniche leggermente ampie e una scollatura profonda (ma non volgare, anzi), e una gonna a campana, aderente sui fianchi e un po’ più ampia verso il fondo, impreziosita da una doppia catenina dorata con un ciondolo con il logo di Chanel.

A questo outfit colorato e luminoso, Penelope Cruz ha abbinato un paio di sandali neri, con il tacco alto e largo, che hanno reso il tutto ancora più chic e di classe. Semplicissimo, poi, il beauty look dell’attrice: il trucco leggero e raffinato, con una linea di eyeliner e un rossetto nude, e i capelli lasciati sciolti, con onde naturali.

Penelope Cruz è stata ospite di Jimmy Fallon per parlare dell’ultimo film di Pedro Almodóvar, di cui è protagonista insieme a Milena Smit, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021, durante la quale l’attrice ha ricevuto la Coppa Volpi come miglior interpretazione femminile. Nel corso dell’intervista al Tonight Show, Cruz ha parlato anche del suo amico storco Prince, raccontando alcuni aneddoti riguardo al suo legame con il cantante, scomparso nel 2016: “Era una persona molto dolce e molto buona e mi manca molto“, ha confessato l’attrice.