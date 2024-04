Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 21 aprile 2024, dove hanno raccontato le emozioni che stanno provando nei loro primi mesi da genitori. Matilde è infatti nata il 3 gennaio, con un parto cesareo d’urgenza, che si è rivelato davvero difficile per la Divina, che ne ha parlato solo oggi.

“Il parto? È stato un cesareo d’urgenza perché la bimba aveva un battito irregolare – ha ammesso la neomamma- Io non ho mantenuto la calma, ho sofferto molto. Non riuscivo a stare in piedi dal dolore anche se ho fatto l’epidurale. Poi è nata ed era 3kg e 9″.

Sentirla piangere per la prima volta è stato avvero fantastico, come mai avrebbe immaginato: “Quando l’ho presa in braccio la prima volta è stato emozionante, ho pianto e quel primo pianto è stata una liberazione. La prima settimana è stata pesante dopo un cesareo del genere. Quei momenti sono stati molto difficili ma poi capisci che è stato tutto bellissimo”.

La loro vita coniugale è inevitabilmente scandita dai bisogni della bimba, al punto tale che i due hanno scherzato sostenendo che tutto va “malissimo, ma stiamo scoprendo un nuovo livello di felicità”. I due, infatti, non dormono praticamente più insieme, visto che Federica Pellegrini sta con la figlia, così da poterla allattare, mentre Giunta è nel letto matrimoniale con i loro quattro cani.

Almeno per ora la piccola non ha ancora conosciuto la piscina, mentre l’ex sportiva ha ripreso a nuotare perché ne sentiva il bisogno: “Sono tornata a nuotare perché avevo bisogno di risentire il mio corpo e con la gravidanza avevo perso, non si tratta di dimagrire, avevo bisogno di risentire il mio corpo in movimento ed è stato bello. L’adrenalina delle gare? Mi mancherà sempre ed è un’emozione che non incontrerò mai più” – ha concluso.