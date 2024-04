Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: "Un terzo figlio? Perché no"

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono la dimostrazione di come sia possibile partecipare al Grande Fratello, magari anche solo per fare un’esperienza diversa dal solito, e innamorarsi. I due, infatti, si sono conosciuti esattamente vent’anni fa, nel 2004, in un periodo in cui in pochi sembravano scommettere sul loro amore amore (lui sembrava essere il più convinto), ma pochi mesi dopo l’uscita dalla Casa si sono sposati e oggi sono ancora innamoratissimi e con due figli, Matilda e Tancredi, nati nel 2007 e nel 2013.

Ospiti di Verissimo, la coppia ha raccontato quanto siano ancora unitissimi. “Stiamo insieme ormai da 20 anni e questi anni sono volati, siamo cresciuti insieme, litighiamo anche più di prima ma siamo più uniti che mai – sono le parole dell’ex gieffino – Ci scontriamo per diverse ragioni, per le incomprensioni che ci sono in ogni coppia o perché magari uno di noi non avvisa l’altro sul fatto che nostra figlia rimane fuori fino a tardi”.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono orgogliosi del rapporto che sono riusciti a creare con i loro figli, che dormono ancora nello stesso letto, oltre a accompagnarli spesso anche in vacanza.

L’ex gieffina non ha nascosto di avere un desiderio che le piacerebbe realizzare, avere un terzo figlio. “Io non sono una di quelle che dice no a un altro figlio – ha ammesso Katia Pedrotti -. Io dei miei due figli sono felicissima però mi è rimasta questa voglia di cucciolo”.

Lui non disdegnerebbe l’idea, avrebbe solo qualche dubbio legato all’età: “Katia è una mamma molto presente e tante volte ha sacrificato anche del tempo nostro per stare con i bambini. Noi comunichiamo anche tanto sui social, ci scambiamo video divertenti o di bambini piccoli e ci chiediamo sempre se sono o meno messaggi subliminali… la risposta è sì. Io, però, ho 50 anni e non so se sia tardi o meno per avere un altro figlio”.