Phon con diffusore: quale scegliere

Prodotti per capelli

DireDonna ha stilato una classifica dei migliori phon con diffusore, per aiutarvi a decidere quale scegliere per uno styling perfetto anche a casa. Questo modello di asciugacapelli non varia molto da quelli tradizionali, ad eccezione dell’accessorio extra e ormai indispensabile incluso: il diffusore.

Questo bocchettone, che accompagna quello classico del quale è fornito ogni phon, è indicato per uno stiling più professionale, in particolare per capelli ricci o mossi.

La sua funzione è quella di evitare di sottoporre i capelli e il cuoio capelluto a eccessivo stress, operando con delicatezza (a volte con funzione massaggiante) durante l’asciugatura e l’acconciatura. Questo accessorio è fornito di forature per far passare l’aria e dentelli per l’hair styling. Questi – a seconda dei modelli – possono essere più lunghi, più numerosi o distribuiti diversamente.

Per il resto il phon funziona con le migliori tecnologie odierne, dalla ionizzazione ai trattamenti alla cheratina. Remington si impone come leader del mercato, ma non mancano altri grandi marchi come Imetec e Rowenta.

Vediamo i migliori phon con diffusore tra i più venduti tra i prodotti di bellezza negli ultimi 12 mesi.

I migliori phon con diffusore

Remington Keratin Protect

Remington è tra i brand che stanno facendo davvero la differenza nel campo dell’hair styling. Questo phon infonde un trattamento alla cheratina durante l’utilizzo, perfetto per chi ha capelli crespi, che vengono ammorbiditi senza bruciarli.

Pro: prezzo contenuto per prestazioni molto alte

Prezzo consigliato: 59,99 euro

Acquista ora

La nostra scelta: non solo il miglior rapporto qualità-prezzo, ma anche il più consigliato per capelli difficili e ribelli. Un piccolo prezzo per un grande phon semi professionale.

Remington PROluxe

Restiamo in casa Remington con questo modello a generatore di ioni, con il 90% di capelli più luminosi e meno crespi. Due concentratori e un diffusore per uno styling adatto ad ogni esigenza. Tre temperature e due velocità.

Pro: colpo d’aria fredda per fissaggio della piega

Prezzo consigliato: 59,99 euro

Acquista ora

Imetec Salon Expert P4

Il modello Imetec della nostra classifica assicura una performance professionale. Il suo motore AC garantisce invece una lunga durata dell’elettrodomestico. Il suo diffusore a dita permette uno styling del capello più particolareggiato per dare volume a capelli ricci e mossi.

Pro: si adatta con la sua temperatura a 8 tipi diversi di capelli

Prezzo consigliato: 69,99 euro

Acquista ora

Braun Satin Hair 7

Asciugatura e styling professionali grazie al sensore termico di cui è dotato il modello Braun. Questo serve a garantire il mantenimento di una temperatura costante su tutta la chioma. La precisione è garantita dal concetratore di aria calda. Funziona a tecnologia ionica.

Pro: il LED per la temperatura è dotato di 10 comandi.

Prezzo consigliato: 62,32 euro

Acquista ora

Rowenta Infini Pro

Il modello più economico che vi presentiamo è di casa Rowenta. Viene considerato ugualmente un prodotto professionale: tra le sue qualità ci sono il controllo per attivare o meno la tecnologia ionica, motore AC di lunga durata, rivestimento in ceramica sulla griglia.

Pro: motore da 2200 W

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Acquista ora

BaByliss Pro Digital

Passiamo in una direzione totalmente professionale con questo modello dal motore digitale, tasto turbo e otto velocità. Il flusso d’aria aerodinamico ad alta pressione permette una asciugatura rapida. Funziona con tecnologia ionica.

Pro: il beccuccio ultra sottile per massima precisione

Prezzo consigliato: 149,90 euro

Acquista ora